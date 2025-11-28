  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

شروع کاشت فضای سبز ۸ هکتاری در ورودی استادیوم یادگار امام تبریز

تبریز- عملیات اجرایی پروژه درختکاری در ضلع غربی ورودی استادیوم یادگار امام تبریز، به مساحت ۸ هکتار شروع شد.

