شروع کاشت فضای سبز ۸ هکتاری در ورودی استادیوم یادگار امام تبریز

تبریز- عملیات اجرایی پروژه درختکاری در ضلع غربی ورودی استادیوم یادگار امام تبریز، به مساحت ۸ هکتار شروع شد.
