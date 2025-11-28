  1. استانها
  2. ایلام
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

همتی: ۷۰ میلیارد تومان برای ایستگاه پمپاژ داجیوند هلیلان اختصاص یافت

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت طرح های کشاورزی در استان،گفت: ۷۰ میلیارد تومان برای ایستگاه پمپاژ داجیوند هلیلان اختصاص یافته است.

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تخصیص اعتبارات عمرانی گفت: از سال گذشته پیگیر بودیم تا پروژه‌های جدید در قالب ماده ۲۳ قانون مجوز بگیرند و صاحب ردیف مستقل شوند. خوشبختانه در کمیسیون بودجه و جلسه اخیر با سازمان مدیریت، توافق شد که تخصیص اعتبارات استانی به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) انجام شود.

وی افزود: در گذشته تنها ۵۰ درصد تخصیص مدنظر بود اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این رقم به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. بر همین اساس، ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و ۲۰ میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات شهرستان در اختیار قرار گرفته و مجموعاً ۷۰ میلیارد تومان برای تکمیل فاز اول پروژه ایستگاه پمپاژ داجیوند هلیلان تا پایان سال تخصیص یافته است.

همتی با اشاره به بهره‌مندی حدود هزار خانوار در ۹ روستای منطقه از این طرح‌ها تأکید کرد: این پروژه‌ها کار بنیادی و اثرگذار در اقتصاد استان و حتی اقتصاد ملی است. انتظار داریم فاز اول تا پایان سال به نتیجه برسد و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

نماینده ایلام همچنین از عملکرد رئیس سازمان مدیریت استان تقدیر کرد و گفت: پیگیری‌های جدی و همراهی دستگاه‌ها در جذب اوراق و اعتبارات، نشان‌دهنده عزم جدی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی است. اگر شرایط مساعد باشد، در آینده نیز کمک‌های بیشتری برای تکمیل مراحل بعدی پروژه‌ها فراهم خواهد شد.

    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ۷۰ هزار میلیارد هم هزینه کنین اين طرح به سرانجام نمیرسه از روز اول نباید اصلا این طرح کلنگ زنی میشد افسوس که این همه پول هدر میدره
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      از روز اول این طرح نباید کلنگ زنی میشد ۷۰ هزار میلیارد هم هزینه کنین این طرح به سرانجام نمیرسه افسوس این همه پول اونجا هدر میدره

