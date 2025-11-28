به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کاویانی، در دیدار با رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهریار، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای کتابخانهای در این شهر، بر حمایت مدیریت شهری از گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی تأکید کرد.
کاویانی در ادامه اظهار داشت: مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر اندیشه حمایت قاطع خود از توسعه فرهنگ کتابخوانی را اعلام میکنند و از تمامی ظرفیتها برای بسترسازی لازم در این حوزه بهره خواهند گرفت.
شهردار اندیشه با بیان اینکه کتابخانهها یکی از مهمترین پایگاههای فرهنگی جامعه هستند، افزود: هر اقدام مؤثری که بتواند موجب ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی بیشتر شهروندان به منابع علمی و فرهنگی شود، مورد حمایت کامل مدیریت شهری قرار خواهد گرفت.
در این نشست، آخرین وضعیت کتابخانههای فعال شهر اندیشه شامل کتابخانههای سعدی، امام علی (ع) و ثامن الائمه مورد ارزیابی قرار گرفت و برنامههای آتی در بخش توسعه خدمات کتابخانهای بررسی شد.
بر پایه این گزارش، راهاندازی کتابخانه تخصصی ویژه بانوان در سرای بانو، عملیاتی شدن کتابخانه سیار و توسعه کتابخانه الکترونیک در شهر اندیشه از جمله محورهای مطرحشده برای گسترش خدمات فرهنگی در حوزه کتابخانهها بود که طرفین برای اجرای آنها به تبادل نظر پرداختند.
