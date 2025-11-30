  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

حلقه مباحثه «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» برگزار شد

کرمانشاه – به مناسبت هفته بسیج، حلقه مباحثه ویژه کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و علاقه‌مندان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بسیج، عصر یکشنبه حلقه مباحثه ویژه‌ای تحت عنوان «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» در سالن جلسات زنده یاد استاد محمد جواد محبت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه برگزار شد.

این برنامه با حضور پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، و جمعی از علاقه‌مندان به مباحث اسلامی و فرهنگی برگزار شد. هدف از برگزاری این حلقه، بررسی و تبادل نظر پیرامون مفاهیم کلیدی اندیشه اسلامی و تأثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی بود.

این اقدام با هدف ارتقا فرهنگ مطالعه و ترویج مباحث اسلامی در میان جوانان و عموم مردم صورت گرفت و فرصتی برای گفت‌وگو و تبادل نظر در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد. برگزارکنندگان تأکید کردند که این برنامه به ترویج اندیشه‌های اسلامی و اهمیت کتاب و کتابخوانی در جامعه کمک می‌کند.

