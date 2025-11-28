روش درمان آنفلوانزا در کودکان را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حمید استاد ابراهیمی در خصوص روش درمان بیماری آنفلوانزا در کودکان اظهار کرد: ویروس آنفلوانزا در کودکان یکی از شایع‌ترین ویروس‌های تنفسی فصلی است که هر ساله از پاییز تا اواسط زمستان شیوع پیدا می‌کند و می‌تواند برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند از جمله کودکان و نوزادان خطرناک باشد.

وی افزود: انتشار ویروس یک روز پیش از بروز علائم آغاز و تا ۵ تا ۷ روز پس از شروع علائم می‌تواند به دیگران منتقل شود. افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، ممکن است برای مدت بیشتری واگیردار باقی بمانند. کودکان نیز به طور معمول ویروس را به مدت بیشتری در بدن خود نگه می‌دارند و بنابراین می‌توانند تا ۱۰ روز بعد از شروع علائم، ناقل ویروس باشند. برای جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران، افرادی که به آنفلوانزا مبتلا شده‌اند باید در خانه بمانند و از تماس با دیگران خودداری کنند.

استاد ابراهیمی ضمن اشاره به اینکه آنفلوانزا نباید با سرماخوردگی اشتباه گرفته شود، گفت: در آنفلوانزا، تب بالا، لرز، بدن‌درد و درد عضلانی شدید، سردرد، خستگی و بی‌حالی، سرفه خشک، گلودرد و آبریزش و گرفتگی بینی و کاهش اشتها از علائم بارز این بیماری هستند. در حالی که سرماخوردگی معمولاً با علائم خفیف‌تری همراه است.

وی ضمن اشاره به شایع‌ترین علائم بیماری در کودکان که تب و لرز است، افزود: تب و لرز یکی از اولین نشانه‌های این بیماری است و معمولاً دمای بدن کودک به بیش از ۳۸ تا ۴۰ درجه می‌رسد. این تب می‌تواند بین دو تا پنج روز ادامه پیدا کند و در کودکان خردسال با لرز همراه شود. در صورت عدم درمان به‌موقع، خطر عفونت گوش میانی و ذات‌الریه در کودکان و نوزادن به وجود می‌آورد.

روش درمان بیماری آنفلوانزا در کودکان

استاد ابراهیمی گفت: بهترین درمان بیماری آنفلوانزا، استراحت و نوشیدن مایعات از جمله آب، آبمیوه‌های تازه مانند آب سیب و هویج، محلول ORS و استفاده از روش‌های سنتی مانند پاشویه و بدن شویه با آب ولرم (بدون الکل، نمک یا مواد افزودنی) مفید است. ولی اگر متوجه شدید فرزند شما راحت نیست و درد دارد، با پزشک مشورت و در صورت تأیید، از داروهای مسکن همچون استامینوفن کودکان استفاده کنید ولی هیچ گاه بدون مشورت پزشک به فرزندان خود آسپرین ندهید.

وی توصیه کرد: به دکتر اصرار نکنید که برای کودک مبتلا به آنفلوانزا، آنتی بیوتیک تجویز کند. این دارو فقط باکتری‌ها را از بین می‌برد. آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است و در اثر باکتری‌ها به وجود نمی‌آید تنها در صورتی که عفونت ویروسی آنفلوانزا منجر به یک عفونت ثانویه باکتریایی مانند ذات‌الریه یا عفونت گوش شود، آنگاه تجویز آنتی‌بیوتیک توسط پزشک ضروری خواهد بود.