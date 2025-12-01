  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

هشدار افزایش ابتلا ویروس آنفلوانزا در کودکان ۵ تا ۱۴ سال

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشترین گروه هدف ویروس آنفلوانزا کودکان ۵ تا ۱۴ ساله هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشترین گروه هدف ویروس آنفلوانزا کودکان ۵ تا ۱۴ ساله هستند. بر همین اساس از والدین درخواست شده است که در صورت مشاهده علائم سرماخوردگی یا آنفلوانزا در فرزندانشان، آن‌ها را در خانه نگه دارند و از فرستادن کودکان بیمار به مدرسه یا محیط‌های تجمعی خودداری کنند.

وی افزود: حضور کودکان با علائم بیماری در جمع، احتمال انتقال ویروس را افزایش می‌دهد. همچنین توصیه شده است که کودکان ۵ تا ۱۴ ساله سالم نیز در فضاهای شلوغ مانند مترو، اتوبوس و مکان‌های پرتجمع قرار نگیرند؛ زیرا این گروه در چنین محیط‌هایی شانس بیشتری برای ابتلاء به عفونت خواهند داشت.

