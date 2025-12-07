  1. ورزش
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

قلی زاده لخ پوزنان را از شکست نجات داد

تیم فوتبال لخ پوزنان با گلزنی وینگر ایرانی خود مقابل کراکویا به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال کراکویا و لخ پوزنان در هفته هجدهم لیگ لهستان امروز یکشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

علی قلی زاده وینگر ایرانی لخ پوزنان از دقیقه ۷۶ به میدان آمد و در دقیقه ۸۱ موفق شد گل تساوی بخش تیمش را به ثمر برساند.

با کسب یک امتیاز این دیدار، لخ پوزنان با ۱۷ بازی و ۲۶ امتیاز در مکان ششم قرار گرفت.

پس از اتمام این دیدار باشگاه لخ پوزنان با انتشار تصویری از قلی زاده نوشت: اولین گل فصل، منتظر گل‌های بعدی هستیم.

