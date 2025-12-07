قلی زاده لخ پوزنان را از شکست نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال کراکویا و لخ پوزنان در هفته هجدهم لیگ لهستان امروز یکشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

علی قلی زاده وینگر ایرانی لخ پوزنان از دقیقه ۷۶ به میدان آمد و در دقیقه ۸۱ موفق شد گل تساوی بخش تیمش را به ثمر برساند.

با کسب یک امتیاز این دیدار، لخ پوزنان با ۱۷ بازی و ۲۶ امتیاز در مکان ششم قرار گرفت.

پس از اتمام این دیدار باشگاه لخ پوزنان با انتشار تصویری از قلی زاده نوشت: اولین گل فصل، منتظر گل‌های بعدی هستیم.