به‌گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسحاقی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و با توجه به نقش رویدادها در رونق گردشگری و صیانت از فرهنگ بومی، آئین سنتی «مجمه‌سَری مشهدی‌سَری‌ها» شهرستان بابلسر با شماره ۲۰۴۲۶۱۰۹۰ در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، به ثبت جشنواره توت‌فرنگی بابلسر در ۱۴ اردیبهشت سال جاری اشاره کرد و افزود: ثبت این رویدادها گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و جذب گردشگران به شهرستان است و زمینه تداوم و تقویت برگزاری آنها فراهم می‌شود.

اسحاقی از این جشنواره‌ها به عنوان یکی از شاخص‌ترین ظرفیت‌های گردشگری یک منطقه یاد کرد و یادآور شد: بخش خصوصی به ویژه دفاتر خدمات مسافرتی باید نسبت به استمرار برگزاری این رویدادها حساس باشند و از این فرصت برای ورود گردشگران به صورت سفرهای گروهی، استفاده کنند.