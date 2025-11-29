به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام پلیس راه محور چالوس (کرج–چالوس) بهمنظور اجرای عملیات تکمیل گالری «کمرزرد» از روز ۱۰ آذر تا ۱۹ آذرماه بهصورت موقت مسدود خواهد بود.
این محدودیت با هدف تسریع در روند تکمیل پروژه عمرانی و افزایش ایمنی تردد در این محور اعمال میشود. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تردد در این مسیر صرفاً برای ساکنان بومی منطقه کندوان امکانپذیر خواهد بود و سایر خودروها اجازه عبور از محور را نخواهند داشت.
رئیس پلیس راه همچنین از رانندگان خواست پیش از برنامهریزی سفر، آخرین وضعیت راهها را از منابع رسمی پیگیری کرده و از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده کنند.
