به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نامجو منش ظهر شنبه در نشست کارشناسان و مدیران پایگاههای سوادآموزی سمنان در مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان این استان، با بیان اینکه اگرچه ممکن است نمود فعالیتهای سوادآموزی به اندازه حوزههای دیگر نباشد، اما زحمت و تلاش دستاندرکاران این عرصه کمتر نیست، افزود: در حوزه سوادآموزی، برای جذب و آموزش هر سوادآموز، زحمت و پیگیری چندینبرابری لازم است، چراکه باید تمام شرایط از جمله جذب سوادآموز، آمادهسازی موقعیت، تأمین آموزشدهنده و انجام اقناعپذیری برای تشکیل حتی کلاسهای کمجمعیت فراهم شود.
وی با اشاره به چالشهای پیشروی سوادآموزی، خاطرنشان کرد: گاهی کلاسها در میانه راه با افت مشارکت و استقبال سوادآموزان مواجه میشوند که این امر میتواند به دلایل مختلفی از جمله عدم احساس نیاز یا علاقه از سوی مخاطبان باشد. در چنین شرایطی، بازدهی و نتیجه مطلوب حاصل نمیشود.
مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان سواد آموزی با اشاره به حجم گسترده مسئولیتهای آموزش و پرورش، اظهار داشت: آموزش و پرورش بهعنوان نهادی محوری، دغدغههای متعددی دارد که تعطیل بردار نیست و مدیران این عرصه همواره درگیر برنامهریزی و اجرای طرحهای متعدد هستند.
نامجو منش در ادامه گفت: هدف ما این است که با آگاهیبخشی و رفع چالشها، زمینه اجرای هرچه بهتر طرحهای سوادآموزی در استان فراهم شود.
وی از همکاری و همراهی مدیران و کارشناسان پایگاههای سوادآموزی با اداره کل آموزش و پرورش استان قدردانی کرد و اطمینان داد که با همکاری و هماهنگی بیشتر، اجرای موفقیتآمیز طرحهای سوادآموزی در سال جاری محقق خواهد شد.
