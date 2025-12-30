به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نامجو منش مدیرکل دفتر نظارت سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی، به تشریح جایگاه و مأموریتهای جدید این سازمان پرداخت و گفت: نهضت سوادآموزی از سال ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) آغاز شد و در دهه نخست فعالیت خود توانست درصد بالایی از بیسوادی را در کشور کاهش دهد. امروز اما شرایط تغییر کرده و ما با جامعهای مواجه هستیم که بیش از ۹۷ درصد آن باسواد هستند.
نامجو منش با اشاره به تغییر تعریف سواد در جهان و ایران افزود: امروز دیگر سواد صرفاً خواندن و نوشتن نیست، بلکه شامل سواد رسانهای، سواد مالی، سواد دیجیتال و مهارتهای زندگی اجتماعی نیز میشود. سازمان نهضت سوادآموزی همگام با این تغییرات، مأموریت خود را از آموزش ابتدایی فراتر برده و به سمت آموزشهای چندگانه حرکت کرده است.
وی درباره وضعیت فعلی سواد در کشور توضیح داد: اکنون تعداد افراد بیسواد بسیار محدود و پراکنده است و شناسایی و متقاعد کردن آنها برای حضور در کلاسها کاری دشوار است. بسیاری از این افراد احساس نیاز نمیکنند، مگر زمانی که در زندگی یا شغلشان با چالش مواجه شوند. بهعنوان مثال رانندهتاکسی برای دریافت گواهینامه یا مادری برای کمک به فرزندش در مدرسه بهسرعت به کلاسهای سوادآموزی مراجعه میکند.
مدیرکل دفتر نظارت سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به برنامههای تثبیت و تحکیم سواد گفت: ما علاوه بر آموزش پایه، دورههای تثبیت سواد برگزار میکنیم تا افراد پس از چند ماه دوباره خواندن و نوشتن را تمرین کنند. همچنین در دورههای توانمندسازی، سوادآموزان با فضای دیجیتال آشنا میشوند. یکی از برنامههای مهم ما آموزش ICDL است که در سال ۲۰۱۸ جایزه یونسکو را برای ایران به همراه داشت.
وی در ادامه به تغییرات ساختاری سازمان اشاره کرد و گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۰، سازمان نهضت سوادآموزی در استانها واحدهای مستقل داشت، اما پس از آن در آموزشوپرورش ادغام شد. امروز برنامهریزیها در سطح ستاد انجام و به استانها ابلاغ میشود. آموزشدهندگان با استفاده از سامانههای هوشمند افراد بیسواد را شناسایی و سطح سواد آنها را استعلام میکنند.
نامجو منش افزود: طرح مدرسهمحوری از جمله برنامههای جدید ماست. در این طرح، مدارس بهعنوان پایگاههای سوادآموزی تعریف شدهاند و آموزشدهندگان با همکاری مدیران مدارس کلاسها را تشکیل میدهند. این روند از شناسایی افراد تا تشکیل کلاسها و تأیید آنها در سامانه بهصورت یکپارچه انجام میشود.
وی درباره چشمانداز آینده سازمان گفت: اساسنامه جدید سازمان نهضت سوادآموزی با رویکرد آموزشهای چندگانه در شورایعالی آموزشوپرورش بررسی شده و پس از تصویب دولت اجرایی خواهد شد. بر اساس این اساسنامه، خواندن و نوشتن دیگر هدف نهایی نیست؛ بلکه وسیلهای برای دستیابی به سوادهای نوین مانند سواد رسانهای، مالی و اجتماعی خواهد بود.
مدیرکل دفتر نظارت سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی در مصاحبه با برنامه رادیویی «فرهنگسرای گفتوگو» تأکید کرد: با کاهش چشمگیر تعداد بیسوادان، مأموریت اصلی سازمان به سمت آموزشهای نوین و مهارتهای کاربردی تغییریافته است. این رویکرد جدید میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی افراد و توسعه اجتماعی کشور باشد.
