به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کمال دانش با اشاره به گزارش‌های مردمی در رابطه با عدم عرضه سوخت از سوی برخی اپراتورها در جایگاه‌های عرضه سوخت شهرهای اطراف کرج اظهار کرد: طبق بازدیدهای سرزده از برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در اطراف شهر کرج، مشخص شد گزارش‌های مردمی درباره تخلفات اپراتورهای جایگاه‌ها صحت داشته که برای این افراد و جایگاه‌های متخلف پرونده تشکیل شده است و با متخلفان برخورد جدی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بازرسی‌های سرزده با هدف ارائه خدمات با کیفیت و بدون دردسر به مردم ادامه دارد، بیان کرد: در هفته‌های آتی بازدیدهای سرزده از جایگاه‌های سوخت در خروجی‌های استان تهران و البرز انجام می‌شود.