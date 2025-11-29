  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

انبار نگهداری کالای قاچاق در بندرعباس شناسایی شد

انبار نگهداری کالای قاچاق در بندرعباس شناسایی شد

بندرعباس- با تلاش ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس در بازرسی از یک انبار، بالغ بر ۴۴ هزار قلم انواع کالای خارجی قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی پایگاه آگاهی شهرستان بندرعباس در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از دپو انواع کالای قاچاق در یک انبار در یکی از محلات بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی موضوع، ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیم عملیاتی با همکاری کلانتری ۱۸ بازار و کلانتری ۱۵ شهدا بندرعباس به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر تعداد ۴۴ هزار و ۴۶۴ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لوازم سیسمونی نوزاد و کیف و دوربین عکاسی خارجی قاچاق کشف کردند.

سردار علی اکبر جاویدان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۵ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و شناسایی و دستگیری مالک این کالاهای قاچاق در دستور کار مأموران قرار دارد.

کد خبر 6671995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها