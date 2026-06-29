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۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۱

کشف ۲۷۰ قلم کالای قاچاق ۱۰ میلیارد ریالی در بندرعباس

کشف ۲۷۰ قلم کالای قاچاق ۱۰ میلیارد ریالی در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف ۲۷۰ قلم لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی از شناسایی و کشف یک انبار نگهداری کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳ بندرعباس در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، با انجام اقدامات اطلاعاتی از محل نگهداری لوازم آشپزخانه قاچاق در یکی از محلات بندرعباس مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

مرادی افزود: مأموران با همکاری کلانتری ۱۷ بندرعباس و پس از هماهنگی با مقام قضایی در قالب یک تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار ۲۷۰ قلم انواع لوازم آشپزخانه شامل سینک ظرفشویی، شیرآلات، سشوار حمام و دست‌خشک‌کن خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6873773

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