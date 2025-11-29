به گزارش خبرگزاری مهر، امین آقایی اظهار کرد: محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر شکارچی متخلف در منطقه حفاظت‌شده سیاه کشیم شدند.

وی افزود: در این عملیات، دو قبضه اسلحه دولول شامل یک قبضه قاچاق و یک قبضه دارای مجوز از متخلفان کشف و ضبط شد. همچنین محیط‌بانان موفق به کشف ۲۱ قطعه لاشه پرنده اردک سرسبز شدند که توسط این افراد شکار شده بود.

آقایی با تأکید بر جدیت یگان حفاظت محیط زیست در برخورد با تخلفات شکار و صید، خاطرنشان کرد: پرونده این شکارچیان متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شده و اقدامات قانونی لازم در حال انجام است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا ضمن قدردانی از تلاش و هوشیاری محیط‌بانان، از عموم مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به اداره محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.