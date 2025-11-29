شکاری: ۹ نهالستان راکد استان خراسان رضوی دوباره فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شکاری عصر شنبه در حاشیه پویش نهال‌کاری «سودای عشق، سودای طبیعت» در دانشگاه صنعتی قوچان، با اشاره به برگزاری برنامه کاشت نهال با حضور جمعی از هنرمندان بسیجی و در حاشیه برگزاری جشنواره تئاتر بسیج خراسان رضوی در دانشگاه صنعتی قوچان، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ نفر از هنرمندان خراسان رضوی در قالب جشنواره شش‌روزه بسیج هنرمندان در قوچان حضور داشتند و امروز نیز در کنار مرقد مطهر شهید گمنام هم‌زمان با سالگرد این شهید والامقام، اقدام به نهال‌کاری کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کاشت یک میلیارد نهال طی چهار سال صورت می‌گیرد، افزود: اکنون در سال سوم اجرای این طرح ملی قرار داریم و در سال جاری توانستیم ۴۰ میلیون نهال تولید و غرس کنیم در حالی که این رقم در سال‌های گذشته حتی به یک میلیون هم نمی‌رسید و این جهش بزرگ نتیجه مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های مختلف است.

وی با اشاره به شکل‌گیری یک هزار و ۱۶۵ پویش نهال‌کاری در استان طی سه سال اخیر، ادامه داد: در این مسیر بسیج هنرمندان، آموزش و پرورش، دهیاری‌ها، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی همراهی گسترده‌ای داشتند، بیش از سه هزار مدرسه وارد طرح شدند و ۲۸ هزار همیار طبیعت به ما پیوستند.

شکاری اظهار کرد: در حال حاضر ۹ نهالستان راکد استان دوباره فعال شده و بخش خصوصی نیز با توان بالا به میدان آمده است به‌طوری‌که ۵۰ درصد تولید نهال امسال توسط نهالستان‌های خصوصی انجام شده است و این همراهی باعث شد تولید استان از سهم تعیین‌شده یعنی ۲۲ میلیون نهال فراتر رود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به مشارکت گسترده نهادها و سازمان‌ها افزود: حدود ۶۵ دستگاه اجرایی در این طرح سهیم شدند تا بتوانیم به هدف سرسبزی استان و ایفای تعهد ملی هر ایرانی ۳ نهال دست پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: در خراسان رضوی گونه‌های مقاوم به شرایط اقلیمی انتخاب شده و به صورت گلدانی کشت می‌شوند تا در تمام طول سال امکان غرس نهال وجود داشته باشد، این اقدام علاوه بر کمک به بهبود وضعیت اکولوژیک، یک کار فرهنگی مهم نیز هست تا مردم با مراقبت از عرصه‌های طبیعی، در کاهش آسیب‌ها، جلوگیری از آتش‌سوزی‌ها و مقابله با تخریب سرزمین همراه ما باشند.

شکاری گفت: با تکیه بر مشارکت مردمی و حمایت دستگاه‌ها، امیدواریم بتوانیم نقش استان خراسان رضوی را در تحقق طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال به بهترین شکل ایفا کنیم و از بحران‌های زیست‌محیطی با همراهی مردم عبور کنیم.