بارش کارت زرد در تبریز؛ ۹ اخطار در دیدار تراکتور و چادرملو

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر امروز در ورزشگاه بنیاندیزل تبریز برگزار شد، داور بازی در مجموع به ۹ بازیکن دو تیم کارت زرد نشان داد؛ موضوعی که این دیدار را به یکی از پرکارتترین بازیهای هفته تبدیل کرد.
بر اساس اعلام رسمی داوری، کارتهای زرد این مسابقه به شرح زیر ثبت شد:
چادرملو اردکان:
علی طاهران (دقیقه ۲۳)، رنی سیمیسترا (۲۴)، سعید محمدیفر (۳۲)، سجاد مشهدی (۷۲), محمدحسین خسروی (۸۱)، و ادسون ماردن (دقایق ۹۰+۷)
تراکتور تبریز:
مهدی ترابی (۴۵)، تومیسلاو اشترکال (۸۰)، و مسعود زائرکاظمینی (دقایق ۹۰+۴)
شدت برخوردهای فیزیکی بازیکنان و حساسیت مسابقه موجب شد داور در نیمه دوم نیز بارها جریان بازی را متوقف کرده و تذکرات جدی به بازیکنان بدهد.
این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ به سود تراکتور به پایان رسید، اما تعداد بالای کارتهای زرد یکی از مهمترین حواشی آن بود.
