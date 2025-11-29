  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

بارش کارت زرد در تبریز؛ ۹ اخطار در دیدار تراکتور و چادرملو

بارش کارت زرد در تبریز؛ ۹ اخطار در دیدار تراکتور و چادرملو

تبریز- دیدار تیم‌های تراکتور و چادرملو اردکان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور با حواشی داوری و بارش کارت زرد از سوی داور مسابقه همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر امروز در ورزشگاه بنیان‌دیزل تبریز برگزار شد، داور بازی در مجموع به ۹ بازیکن دو تیم کارت زرد نشان داد؛ موضوعی که این دیدار را به یکی از پرکارت‌ترین بازی‌های هفته تبدیل کرد.

بر اساس اعلام رسمی داوری، کارت‌های زرد این مسابقه به شرح زیر ثبت شد:

چادرملو اردکان:

علی طاهران (دقیقه ۲۳)، رنی سیمیسترا (۲۴)، سعید محمدی‌فر (۳۲)، سجاد مشهدی (۷۲), محمدحسین خسروی (۸۱)، و ادسون ماردن (دقایق ۹۰+۷)

تراکتور تبریز:

مهدی ترابی (۴۵)، تومیسلاو اشترکال (۸۰)، و مسعود زائرکاظمینی (دقایق ۹۰+۴)

شدت برخوردهای فیزیکی بازیکنان و حساسیت مسابقه موجب شد داور در نیمه دوم نیز بارها جریان بازی را متوقف کرده و تذکرات جدی به بازیکنان بدهد.

این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ به سود تراکتور به پایان رسید، اما تعداد بالای کارت‌های زرد یکی از مهم‌ترین حواشی آن بود.

کد خبر 6672318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کور اوغلو CA ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      من فکر می‌کنم چشمهای بازیکنان چادر ملو ضعیف است چون به جای توپ پاهای شجاع را می‌زدند بدبخت شجاع شده بود. حریف تمرینی شائولین تنها شمشیر و نانچیکو در نیاوردند تمام ضربات کنکفو را روی شجاع به کار بردند 🚜🦬🚜🦬
    • بابک NL ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بهترین بازی لیگ بود هر دو تیم قشنگ بازی کردند تیم چادر ملو با اینکه دفاع همه جانبه داشت ولی سرعت بازی این مسله را کم رنگ کرده بود بنده هوادار تیم تراکتور هستم ولی بی انصافی است ازبازی خوب تیم مقابل بحث نشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها