  1. استانها
  2. سمنان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

ثبت جوجه‌ریزی ۱۱۵ هزار قطعه‌ای در میامی؛ تحقق تعهد عملکرد

ثبت جوجه‌ریزی ۱۱۵ هزار قطعه‌ای در میامی؛ تحقق تعهد عملکرد

میامی- رئیس جهاد کشاورزی میامی با اشاره به تحقق کامل تعهد عملکرد جوجه‌ریزی، از ثبت میزان ۱۱۵ هزار قطعه جوجه‌ریزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر شنبه در بازدید از یک واحد مرغداری در میامی از اجرای طرح نظارت جوجه‌ریزی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام عمل به تعهدات تولید و صیانت از امنیت غذایی است.

وی تعهد جوجه‌ریزی میامی را در آذر ماه سال جاری ۱۰۵ هزار و ۱۰۶ مورد عنوان کرد و افزود: خوشبختانه طی پایش مشخص شد عملکرد شهرستان موفق بوده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی میزان جوجه‌ریزی آذر ماه سال جاری را ۱۱۵ هزار قطعه عنوان کرد و اظهار داشت: این عملکرد نشانه رعایت الزامات فنی و بهداشتی در فرایند تولید است.

حسینی ضمن تقدیر از فعالیت مطلوب واحدها، ادامه داد: این بازدیدهای مشترک با همراهی دامپزشکی برای رعایت سلامت عمومی با قوت ادامه دار است.

وی افزود: ساماندهی جوجه‌ریزی، حمایت از تولید کنندگان و ارتقا سلامت زنجیره تأمین پروتئین میامی از هدف گذاری‌هایی که در این شهرستان به جدیت پیگیری می‌شود.

کد خبر 6703446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها