به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر شنبه در بازدید از یک واحد مرغداری در میامی از اجرای طرح نظارت جوجه‌ریزی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام عمل به تعهدات تولید و صیانت از امنیت غذایی است.

وی تعهد جوجه‌ریزی میامی را در آذر ماه سال جاری ۱۰۵ هزار و ۱۰۶ مورد عنوان کرد و افزود: خوشبختانه طی پایش مشخص شد عملکرد شهرستان موفق بوده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی میزان جوجه‌ریزی آذر ماه سال جاری را ۱۱۵ هزار قطعه عنوان کرد و اظهار داشت: این عملکرد نشانه رعایت الزامات فنی و بهداشتی در فرایند تولید است.

حسینی ضمن تقدیر از فعالیت مطلوب واحدها، ادامه داد: این بازدیدهای مشترک با همراهی دامپزشکی برای رعایت سلامت عمومی با قوت ادامه دار است.

وی افزود: ساماندهی جوجه‌ریزی، حمایت از تولید کنندگان و ارتقا سلامت زنجیره تأمین پروتئین میامی از هدف گذاری‌هایی که در این شهرستان به جدیت پیگیری می‌شود.