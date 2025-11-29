دارابی: بوشهر در اجرای برنامه کنترل دخانیات رتبه برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دارابی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه در راستای اجرای برنامه عملیاتی کنترل دخانیات و ارزشیابی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ مطابق انتظارات مرکز سلامت محیط و کار رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر بیان کرد: در ارزیابی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ که در محورهای اصلی شامل برگزاری پویش‌های آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در مورد مضرات استعمال دخانیات و مواجهه با دود دست دوم آن برای گروه‌های هدف، برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی پیشگیری و کنترل دخانیات برای گروه‌های هدف، نظارت بر ممنوعیت تبلیغات محصولات دخانی در مراکز عرضه و فروش محصولات دخانی و ادوات مربوطه، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و جلوگیری از فروش و عرضه محصولات دخانی در مراکز غیرمجاز انجام شد، گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توانست در بین دانشگاه‌های کشور، رتبه برتر را کسب کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: با عنایت به رعایت دقیق موارد مندرج در شیوه‌نامه برنامه عملیاتی کنترل دخانیات مطابق با انتظارات دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع در سامانه راهبری نظام سلامت از معاونت بهداشت دانشگاه و گروه سلامت محیط و کار آن معاونت توسط رئیس مرکز سلامت محیط و کار تقدیر به عمل آمد.