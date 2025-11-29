  1. استانها
دارابی: بوشهر در اجرای برنامه کنترل دخانیات رتبه برتر کشور شد

بوشهر- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: این معاونت به عنوان معاونت برتر در راستای اجرای برنامه عملیاتی کنترل دخانیات توسط وزارت بهداشت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دارابی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه در راستای اجرای برنامه عملیاتی کنترل دخانیات و ارزشیابی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ مطابق انتظارات مرکز سلامت محیط و کار رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر بیان کرد: در ارزیابی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ که در محورهای اصلی شامل برگزاری پویش‌های آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در مورد مضرات استعمال دخانیات و مواجهه با دود دست دوم آن برای گروه‌های هدف، برگزاری جلسات و کارگاه‌های آموزشی پیشگیری و کنترل دخانیات برای گروه‌های هدف، نظارت بر ممنوعیت تبلیغات محصولات دخانی در مراکز عرضه و فروش محصولات دخانی و ادوات مربوطه، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و جلوگیری از فروش و عرضه محصولات دخانی در مراکز غیرمجاز انجام شد، گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توانست در بین دانشگاه‌های کشور، رتبه برتر را کسب کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: با عنایت به رعایت دقیق موارد مندرج در شیوه‌نامه برنامه عملیاتی کنترل دخانیات مطابق با انتظارات دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع در سامانه راهبری نظام سلامت از معاونت بهداشت دانشگاه و گروه سلامت محیط و کار آن معاونت توسط رئیس مرکز سلامت محیط و کار تقدیر به عمل آمد.

