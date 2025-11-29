  1. استانها
  2. گیلان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

۱۲ اصله نهال به یاد شهیدان خبرنگار در آستارا غرس شد

آستارا- بمناسبت هفته بسیج و به یاد شهدای خبرنگار جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم جعلی صهیونیستی، ۱۲ اصله نهال توسط اهالی رسانه و دوستداران طبیعت در آستارا غرس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه بمناسبت هفته بسیج و در گرامیداشت یاد ۱۲ شهید خبرنگار جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم جعلی صهیونیستی، مراسمی نمادین با غرس ۱۲ اصله نهال در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از خبرنگاران به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، جمعی از مدیران ادارات و دوستداران طبیعت حضور داشتند ۱۲ اصله نهال به نیت ۱۲ شهید خبرنگار که در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم جعلی صهیونیستی جان خود را فدای اطلاع‌رسانی و ثبت حقیقت کردند، غرس شد.

این مراسم با عنوان «به یاد هر شهید، یک درخت» و شعار «درخت، یادگاری ما به زمین» برگزار و علاوه بر بزرگداشت یاد شهیدان، پیامی برای توجه به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست نیز داشت.

برنامه فوق به همت کانون بسیج رسانه آستارا و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد شهید و امور ایثارگران آستارا برگزار شد.

