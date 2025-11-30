تقویت شوراها شرط جلب اعتماد و رضایتمندی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور صد و نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره هفته بسیج اظهار کرد: این سخنان حاوی نکات مهمی درباره اهمیت بسیج، جایگاه این نهاد و نیاز کشور به این طرز فکر و راهبرد است و در پایان نیز چهار توصیه ارزشمند به مردم ارائه شد.

وی با گرامیداشت یاد شهید مدرس و روز مجلس شورای اسلامی و با اشاره به جایگاه نماینده مستقل افزود: نماینده مستقل کسی است که می‌تواند حتی به تنهایی در برابر روندهای انحرافی بایستد.

مرور قوانین بلدیه تا اصلاحات اخیر شوراها

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به روز قانون اساسی گفت: همکاران دبیرخانه شورا مجموعه‌ای از قوانین مرتبط با انجمن بلدیه را از ابتدا گردآوری کرده‌اند. نخستین قانون در سال ۱۲۸۶ پس از مشروطه در مجلس تصویب شد و به بلدیه، انجمن بلدیه و نحوه انتخاب اعضا اشاره داشت. در آن قانون وظایف گسترده‌ای بر عهده بلدیه گذاشته شده بود؛ از اداره نیازهای شهری، تأمین آذوقه و جلوگیری از قحطی، تأمین آب و برق، تأسیس دارالمساکین، ایجاد معابر، بیمه ابنیه، توسعه معارف، ایجاد کتابخانه و موزه، تا حفظ و مرمت مساجد، مدارس و بناهای تاریخی. حتی وظایفی در زمینه تجارت، ایجاد بازارها، تملک اراضی و گشایش خیابان‌ها نیز بر عهده بلدیه بود.

وی ادامه داد: این قانون در سال ۱۳۰۹ اصلاح شد و انجمن بلدیه همچنان با حضور نمایندگانی از اقشار مختلف فعالیت داشت اما انتخاب شهردار بر عهده وزیر داخله بود. در سال ۱۳۲۸ قانون شهرداری و شورای شهر تصویب شد و عنوان بلدیه به شهرداری تغییر یافت. پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب نخستین اصلاحات را بر قوانین پیشین اعمال کرد و آخرین اصلاحات نیز در اسفند سال گذشته بر قانون شوراها و انتخاب شهرداران انجام شد.

نورصالحی بیان کرد: هدف از مرور این سابقه نشان دادن این نکته است که از آغاز تشکیل مجلس قانونگذاری در ایران توجه به اداره امور شهر توسط نمایندگان منتخب مردم وجود داشته و این امر در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مسبوق به سابقه است.

وی افزود: شوراها در سال‌های پس از انقلاب گاه بیشتر و گاه کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند اما در اصل ظرفیت ارزشمندی برای احترام و اعتماد به انتخاب مردم هستند؛ ظرفیتی که مردم را در رقم زدن سرنوشت شهر، روستا و منطقه خود دخیل می‌کند و ارتباطی مستقیم میان آنان و نمایندگانشان برقرار می‌سازد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: این ظرفیت می‌تواند مشکلات مردم را سریع‌تر منتقل و پیگیری کند و فارغ از اینکه دوره شورا چند سال باشد یا نحوه انتخاب شهردار چگونه تعیین شود، اصل موضوع بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت مردمی است.

تضعیف شوراها یا اعمال نفوذ دولت‌ها انگیزه افراد شایسته را کاهش می‌دهد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تجربه ۲۶ سال گذشته نشان می‌دهد شوراها می‌توانند نقش مهمی در رضایتمندی مردم داشته باشند و اگر جایگاهشان تقویت شود افراد فرهیخته‌تر به حضور در این عرصه ترغیب می‌شوند اما تضعیف شوراها یا اعمال نفوذ دولت‌ها انگیزه افراد شایسته را کاهش می‌دهد و دود این ضعف به چشم مردم خواهد رفت.

نورصالحی افزود: منتخبان مردم در شهرها و روستاها باید با عملکرد مثبت خود نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب اعتماد عمومی ایفا کنند و مسئولان، قانونگذاران و مجریان قانون نیز در ارتقای جایگاه شوراها مؤثرند. او ابراز امیدواری کرد که هماهنگی متقابل میان شوراها و مجموعه‌های حاکمیتی آینده‌ای روشن همراه با بالندگی، رونق و بهبود شرایط استفاده از ظرفیت شوراها را رقم بزند.