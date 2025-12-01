پیکر جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» در مشهد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد «قاسم علیزاده» که روز یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴ پس از یک دوره بیماری سخت و سالها تحمل رنج ناشی از قطعنخاعی به فیض شهادت نائل آمده بود، با حضور خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان و مردم مشهد تشییع شد.
مراسم تشییع از مقابل مهدیه مشهد واقع در خیابان امام رضا (ع) آغاز و با بدرقه جمعی از مردم سوگوار تا بارگاه منور رضوی ادامه یافت.
گفتنی است؛ «قاسم علیزاده» متولد ۳۰ مهرماه ۱۳۴۴ بود که در جریان حضور در جبهههای دفاع مقدس، ۲۲ مهر ۱۳۶۱ در منطقه سردشت از ناحیه کمر مجروح و دچار قطع نخاع شد و بیش از چهار دهه با درد و رنج جانبازی زندگی کرد.
