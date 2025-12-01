  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

آغاز مراسم تشییع پیکر جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» در مشهد

آغاز مراسم تشییع پیکر جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» در مشهد

مشهد- مراسم تشییع پیکر جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» با حضور آحاد مردم متدین مشهد آغاز شد.

