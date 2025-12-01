https://mehrnews.com/x39KJd ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰ کد خبر 6674055 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰ آغاز مراسم تشییع پیکر جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» در مشهد مشهد- مراسم تشییع پیکر جانباز سرافراز «قاسم علیزاده» با حضور آحاد مردم متدین مشهد آغاز شد. دریافت 9 MB کد خبر 6674055 کپی شد مطالب مرتبط «قاسم علیزاده» جانباز ۷۰ درصد مشهدی به یاران شهیدش پیوست تشییع پیکر مطهر جانباز شهید «حسن بهرامفر» در مشهد پیکر مطهر جانباز شهید «حسن بهرامفر» در مشهد تشییع شد جانباز ۷۰ درصد «حسن بهرامفر» در مشهد به یاران شهیدش پیوست برچسبها مراسم تشییع جانباز شهید مشهد
