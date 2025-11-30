به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سازمان آتش‌نشانی و نجات ایالت نیو ساوت ولز استرالیا روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که درست قبل از ساعت ۱۱ شب شنبه، آتش‌سوزی در یک مرکز مدیریت پسماند در حومه نورث سنت ماریس، در ۴۰ کیلومتری غرب مرکز سیدنی، شعله ور شد.

بیش از ۲۰۰ آتش‌نشان به محل اعزام شدند و در آنجا انفجار، بلوک‌های بتنی را به هوا پرتاب کرد.

آتش‌سوزی تا صبح یکشنبه مهار شده بود، اما انتظار می‌رود که در طول روز همچنان شعله‌ور باشد و به عموم مردم گفته شده است که از این منطقه دوری کنند.

علت آتش‌سوزی مشخص نشده است و پلیس از هر کسی که اطلاعاتی دارد یا فیلم با دوربین یا تلفن همراه دارد، خواسته است با بازرسان تماس بگیرد.