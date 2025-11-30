اعتراف سارق کابل در سنندج به ۲۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار لطف‌الله دارابی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام خبر دستگیری سارق کابل و سیم برق در سنندج به خبرنگاران رسانه‌های کردستان گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت کابل در سطح شهر، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ نایسر با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک متهم را در ارتباط با این پرونده شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به نتایج تحقیقات اولیه بیان کرد: متهم دستگیرشده در بازجویی‌ها به ۲۰ فقره سرقت کابل و سیم برق اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است.