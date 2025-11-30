محموله ۹۰ میلیاردی کالای قاچاق در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو نیسان حامل انواع کالای قاچاق مشکوک شده و موضوع را دستور کار دادند.

وی افزود: مأموران خودروی مذکور را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۵۰۰ عدد شارژر لب تاب، تعداد یک دستگاه گیربکس خودروی، تعداد یک دستگاه گیربکس موتور سیکلت، یک کارتن حاوی قطعات موتور سیکلت، تعداد ۵۰۰ قلم انواع لوازم آرایش خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف و ضبط کردند.

سردار علی اکبر جاویدان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۹۰ میلیارد ریال عنوان نموده و بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.