ساخت مسابقه خانوادگی «عائله اَل اَله» در رادیو چی چست ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو چی چست صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی باهدف امیدآفرینی و گسترش روحیه نشاط و سرگرمی در بین خانواده‌ها، اقدام به تولید مسابقه رادیویی «عائله اَل اَله» (خانواده دست در دست هم) کرده است.

مسابقه رادیویی عائله ال اله بین دو زوج شرکت‌کننده اجرا شده و قصد دارد شنوندگان خود را با نمایش موقعیت‌های طنز رادیویی به تکاپو انداخته و آنان را به کشف همدیگر سوق دهد. عائله ال اله در بستری سرگرم‌کننده و شاد سعی دارد شناخت زوج‌ها از همدیگر را محک زده و شیرینی شناخت و کشف رفتارهای تازه آنان را با نگاه و زاویه جدید به زوج‌های شرکت‌کننده بازنمایی کرده و از پسِ آن با طرح سوالات ابتکاری، زوج‌های شرکت‌کننده را به چالش کشیده و با پاسخ‌های در لحظه آنان، شنوندگان را به هیجان آورد.

از نقاط جالب‌توجه این برنامه، مشارکت خانواده و اقوام نزدیک زوج‌های شرکت‌کننده در برنامه است که با کمک آنان بخش‌های نمایش با کلیدواژه‌هایی که از سوی نویسنده برنامه دریافت می‌کنند، به اجرا درمی‌آورند.

حضور زوج‌های شرکت‌کننده به همراه خانواده خود، شور و هیجان برنامه را بالا برده و تکه کلام‌هایی که گاهی اوقات از زبان همراهان در استودیو جاری می‌شود، حل معما برای هر یک از زوج‌ها آسان کرده و گاهی آنان را به‌اشتباه انداخته و شیرینی برنامه را دوچندان می‌کند.

در حقیقت مسابقه رادیویی عائله ال اله فرصتی است برای نمایش استعداد، هوش و همدلی شرکت‌کنندگان در قالبی شنیدنی و پرنشاط که شنوندگان را به هم دل و هم صدا بودن با اهل خانه فرامی‌خواند. آوازخوانی، اجرای نمایش، زوج شناسی، آیتم‌های طنز و خلاقانه زوج‌های شرکت‌کننده به همراه موسیقی زنده در استودیو از جمله بخش‌های متنوعی این برنامه را شامل می‌شود.

در عائله ال اله از دو گوینده باسابقه این مرکز؛ آمنه تقی‌پور و حامد مرادی به همراه هاله رهبین در نقش شخصیت نمایشی «بختور خالا» بهره گرفته شده تا ضمن هدایت برنامه، فضای شاد و هیجانی آن را غنا ببخشد. حضور سه نسل از یک خانواده از جمله نوه‌های چندماهه شرکت‌کنندگان؛ شیرینی، هیجان و همین‌طور نظم برنامه را تحت‌تأثیر قرار داده و در این شرایط، کار گوینده برنامه را سخت و به فی‌البداهه گویی وامی‌دارد.

برنامه ۵۰ دقیقه‌ای عائله ال اله به تهیه‌کنندگی زینب اسمی قرار است پس از تمام تولید، دو روز در هفته از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش شود.