نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که چهارشنبه جو خراسان شمالی پایدار است و وزش باد و آسمان صاف و آفتابی پدیده غالب خواهد بود.
وی افزود: از اواخر وقت، با عبور امواج کوتاه و ناپایدار سطوح میانی جو، افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود و برای پنجشنبه اواخر وقت تا جمعه صبح در برخی نقاط، بهویژه نوار غربی و بخشهایی از شمال استان بارشهای خفیف و پراکنده رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در ارتفاعات نیز احتمال بارش خفیف برف و مه غلیظ وجود دارد و سامانه بارشی بعدازظهر جمعه از استان خارج میشود و کاهش ابر و کاهش محسوس دمای کمینه انتظار میرود.
داداشی گفت: برای روزهای شنبه و یکشنبه نیز جو پایدار همراه با وزش باد و گاهی افزایش ابر پیشبینی میشود.
