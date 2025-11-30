به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و بسیج دریایی پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: بهدلیل اجرای برنامه تیراندازی دریایی، محدوده اسکله یکانی تا اسکله آب کوهی در شهرستان جاسک در وضعیت دریا بست قرار میگیرد.
بر همین اساس، از سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ تا چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ خروج هرگونه شناور از این محدوده ممنوع خواهد بود.
در این اطلاعیه ضمن قدردانی از همراهی جامعه صیادی و بسیجیان دریایی شهرستان جاسک، از تمامی شناورها خواسته شده برای حفظ ایمنی، در بازه زمانی اعلامشده از تردد در منطقه خودداری کنند.
