اعلام دریابست به‌ دلیل تیراندازی آموزشی در آب‌های جاسک

جاسک -با اعلام نیروی دریایی سپاه، محدوده بین اسکله یکبنی تا اسکله آبکوهی در جاسک به‌دلیل اجرای تیراندازی دریایی برای دو روز در وضعیت دریابست قرار می‌گیرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و بسیج دریایی پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: به‌دلیل اجرای برنامه تیراندازی دریایی، محدوده اسکله یکانی تا اسکله آب کوهی در شهرستان جاسک در وضعیت دریا بست قرار می‌گیرد.

بر همین اساس، از سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ تا چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ خروج هرگونه شناور از این محدوده ممنوع خواهد بود.

در این اطلاعیه ضمن قدردانی از همراهی جامعه صیادی و بسیجیان دریایی شهرستان جاسک، از تمامی شناورها خواسته شده برای حفظ ایمنی، در بازه زمانی اعلام‌شده از تردد در منطقه خودداری کنند.

