افت فشار و قطعی آب شهر جاسک به مدت ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی امور آب و فاضلاب جاسک در اطلاعیهای اعلام کرد: به علت شکستگی خط انتقال آب ۷۰۰ میلیمتری و ضرورت انجام عملیات تعمیر و بازسازی، آب شرب مشترکان شهر جاسک از بامداد سهشنبه ۱۲ خردادماه به مدت ۲۴ ساعت با افت فشار و در برخی مناطق با قطعی آب همراه خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: تیمهای فنی و عملیاتی آبفا از ساعات ابتدایی وقوع حادثه در محل حاضر شدهاند و تلاش میکنند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل و بازگشت شرایط شبکه به وضعیت عادی اقدام کنند.
روابط عمومی آبفا جاسک ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت مشکلات ایجاد شده از مشترکان درخواست کرد با مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از مخازن ذخیره منازل، این شرکت را در عبور از شرایط پیشآمده یاری کنند.
