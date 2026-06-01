  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

افت فشار و قطعی آب شهر جاسک به مدت ۲۴ ساعت

افت فشار و قطعی آب شهر جاسک به مدت ۲۴ ساعت

جاسک - روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان جاسک با صدور اطلاعیه‌ای از افت فشار و قطعی آب شرب در این شهر به دلیل شکستگی خط انتقال آب خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی امور آب و فاضلاب جاسک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به علت شکستگی خط انتقال آب ۷۰۰ میلی‌متری و ضرورت انجام عملیات تعمیر و بازسازی، آب شرب مشترکان شهر جاسک از بامداد سه‌شنبه ۱۲ خردادماه به مدت ۲۴ ساعت با افت فشار و در برخی مناطق با قطعی آب همراه خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: تیم‌های فنی و عملیاتی آبفا از ساعات ابتدایی وقوع حادثه در محل حاضر شده‌اند و تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل و بازگشت شرایط شبکه به وضعیت عادی اقدام کنند.

روابط عمومی آبفا جاسک ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت مشکلات ایجاد شده از مشترکان درخواست کرد با مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از مخازن ذخیره منازل، این شرکت را در عبور از شرایط پیش‌آمده یاری کنند.

کد مطلب 6847344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها