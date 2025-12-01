  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۲

شرایط اعطای ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی در سمنان اعلام شد

شرایط اعطای ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی در سمنان اعلام شد

سمنان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مشاغل خانگی در «درگاه ملی مجوزها» خبر داد و شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات را تشریح کرد.

علی نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تسهیلات اشتغال زایی به ۵۳۱ رشته شغلی اختصاص پیدا می‌کند، تاکید کرد: متقاضیان هم استانی می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها نام نویسی کرده و مجوز مشاغل خانگی شأن را اخذ کنند و با دارا بودن مدارک مهارتی به یکی از دستگاه‌های اجرایی مانند صمت، جهاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی مراجعه کرده و درخواست تسهیلات یا تأمین مالی خودشان را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در این صورت دولت به مشاغل خانگی تسهیلاتی پرداخت خواهد کرد، افزود: این تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ادامه داد: اگر متقاضیان بخواهند از سرویس پشتیبان مالی بهره مند شوند در صورتی که بتوانند ۲۵ نفر را به کار بگمارند تا سقف پنج میلیارد تومان می‌توانند از تسهیلات مشاغل خانگی که قرض‌الحسنه هم است، استفاده کنند.

نورانی درباره میزان پرداختی تسهیلات مشاغل خانگی در اقصی نقاط استان سمنان توضیح داد: امسال ۲۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هم به عنوان تسهیلات مشاغل خانگی اختصاص یافته است.

وی از ایجاد هشت هزار شغل از ابتدای سال جاری خبر داد و ابراز کرد: تا کنون و به همت دستگاه‌های اجرای استان ۶۲ درصد تعهد اشتغال در سمنان محقق شده است.

دبیر کارگروه اشتغال استان سمنان همچنین گفت: تعهد اشتغال سال جاری استان ۱۲ هزار و ۸۶۷ شغل است که با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تاکنون نزدیک به هشت هزار شغل ایجاد شده است همچنین روند ایجاد اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی استان همچنان هم ادامه دارد.

کد خبر 6673745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها