به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری عصر شنبه در نشست شورای اشتغال کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نحوه تأمین منابع تسهیلات اشتغال اظهار کرد: اعتبارات این حوزه به‌صورت تلفیقی تأمین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بخشی از منابع از محل بودجه دولتی تخصیص یافته و بانک‌ها نیز با افزودن سهم خود، منابع پرداختی را افزایش می‌دهند.

وی افزود: رقم ابلاغی اعتبارات با مبلغی که در نهایت به حساب بانک‌ها واریز و قابلیت پرداخت پیدا می‌کند، متفاوت است و همین موضوع باید در ارزیابی عملکرد استان مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نشست‌های برگزار شده با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: در این جلسات مشخص شد برخی مباحث مطرح‌شده در سطح وزارتخانه با واقعیت‌های موجود در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان تفاوت‌های معناداری دارد.

عسکری خطاب به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل تأکید کرد: باید بر روی تک‌تک ارقام و اعتبارات دقت لازم صورت گیرد، زیرا در جلسات تهران عملکرد استان بر اساس همین آمارها ارزیابی می‌شود و هرگونه مغایرت می‌تواند تصویر نادرستی از وضعیت استان ارائه دهد.

وی از دبیرخانه شورای اشتغال خواست تاریخ دقیق ابلاغ اعتبارات، میزان تخصیص و روند اجرای آن در بانک‌های عامل را به‌صورت مستند استخراج و پیگیری کند.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأکید وزارت اقتصاد بر تعیین تکلیف تسهیلات بازگشتی و همچنین تسهیلات مربوط به سال ۱۴۰۲، گفت: برنامه‌ریزی لازم برای ساماندهی این بخش در حال انجام است تا فرآیند پرداخت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

عسکری با بیان اینکه در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل برخی شرایط و مشکلات سامانه‌ها، روند اجرای طرح‌ها با کندی مواجه بوده است، افزود: اکنون شرایط برای ورود جدی‌تر به مرحله عملیاتی فراهم شده و انتظار می‌رود بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی با دقت بیشتری امور را پیش ببرند.

وی اضافه کرد: در ارزیابی عملکرد، ابتدا باید میزان تصویب و جذب اعتبارات توسط دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و سپس پرداخت تسهیلات بررسی شود، زیرا تحقق کامل مصوبات، زمینه‌ساز بهبود عملکرد استان در حوزه اشتغال خواهد بود.