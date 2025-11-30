ابوالغیط: ایستادگی ملت فلسطین سبب انزوای بی سابقه اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب گفت: اشغالگران اسرائیلی طی دو سال گذشته چهره شنیع و جنایتکارانه خود را نشان دادند و اوج توحش را با کشتار، ویرانگری و گرسنگی به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به ویرانگری و کودک کشی رژیم صهیونیستی، در سخنانی به مناسبت روز همبستگی با ملت فلسطین امروز یکشنبه بیان کرد: آنچه رخ داد تلاشی برنامه ریزی شده برای محو کامل یک جامعه از هستی و از بین بردن هر گونه افقی برای تشکیل کشور فلسطین بود و رویدادی تصادفی و گذرا نبود.

دبیر کل اتحادیه عرب تاکید کرد: ملت فلسطین ایستادگی کرد و سبب انزوای بین المللی بی سابقه اسرائیل شد.

درباره روز همبستگی با ملت فلسطین نیز گفت: این یک مناسبت نمادین نیست بلکه نقطه تحولی در تجدید همبستگی بین المللی با موضوع فلسطین است.

دبیر کل اتحادیه عرب به تشدید حملات رژیم صهیویسنتی طی دو سال گذشته اشاره کرد و آن را بی سابقه دانست.

ابوالغیط گفت: آرمان فلسطین نمرده و زنده است و به رسمیت شناختن فسطین از سوی ۱۵۷ کشور از جمله کشورهایی را شاهد هستیم که نقش مخرب علیه فلسطین داشتند. حرکت تاریخ به سمت تشکیل کشور فلسطین پیش می رود نه تداوم اشغالگران.