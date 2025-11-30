فرهنگ بسیجی، ضرورتی ملی، نیازی جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی چافی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه درباره نگاه فرهنگی به بسیج به عنوان تشکل نظامی در دفاع پرس نوشت: به بسیج به‌عنوان یک تشکل نظامی، تقلیل اهمیت و شأن والای بسیج، و نگاه حداقلی به این فرهنگ نجات بخش است. بسیج فراتر از یک نیروی مسلح، یک اندیشه و یک راه نجات بخش برای ملت ایران و همه ملت‌هایی است که دل به استقلال، عزت ملی و رهایی از سلطه قدرت‌های زور و زر دارند.

بسیج یک انتخاب حکیمانه و یک جنبش مخلصانه در مسیر توسعه پایدار، تأمین امنیت فراگیر و عبور از چالش‌ها، موانع، مشکلات و بحران‌هاست. فلذا امام راحل فرمودند که «اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید و الّا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند.»

بسیج یک فرهنگ است، دایره شمولی آن گسترده و دربرگیرنده همه آحاد ملت و در تمام شئون حیات یک ملت است. از نگاه مقام معظم رهبری در عقبه چهره‌ی رسمی بسیج که جزئی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ست، «هر شخصی، هر مجموعه‌ی غیور و آماده‌به‌کار و پُرانگیزه‌ای جزو آن مجموعه‌ی بسیجی است و کسانی که در عرصه‌های گوناگون فعّال و پُرتلاش و پُرانگیزه هستند، در علم، در صنعت، در اقتصاد، در دانشگاه، در حوزه، در محیط کسب و کار، در محیط تولید، در همه‌جا، همه‌ی کسانی که با انگیزه، با ایمان، با همّت، با امید مشغول کار هستند، در واقع اجزای این بسیج بزرگ و وسیعی هستند که سرتاسر کشور بحمدالله متنعّم به وجود آنها است.»

بسیج در حوزه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران متعلق به قشر خاصی نیست، تنها مرزبندی اش، با دشمن است. «این بسیج متعلّق به قشر خاصّی نبود و نیست و همه‌ی اقوام، همه‌ی اشخاص گوناگون، همه‌ی اصناف، همه‌ی قشرهای کشور جزو این بسیجند.» (از فرمایشات رهبر معظم انقلاب)

بسیج به زمان خاصی هم محدود نیست و در هر زمانی متناسب با شرایط و نیازهای کشور و حتی جامعه جهانی، می‌تواند کارساز و گره‌گشا باشد، فلذا رهبر معظم انقلاب فرمودند «این جریان مبارک، این جریان بسیج، [این] جریان مقاومت در زادگاه خود که ایران اسلامی است، باید بماند؛ بایستی نسل به نسل، دست به دست بگردد و پیش برود و روزبه‌روز هم ان‌شاءالله قوی‌تر و کامل‌تر بشود.»

تفکر بسیجی در ملی به منافع آحاد جامعه و کشور می‌اندیشد و در حوزه فرامرزی به مصلحت عمومی ملت‌ها و آحاد جامعه بشری با تکیه بر ارزش‌های دینی، انسانی و اخلاقی می‌اندیشد. فلذا اینگونه می‌فهمم که فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «انگیزه‌های بسیج، هم انگیزه‌های خدایی است، هم انگیزه‌های وجدانی است»، دایره نگاه و حرکت امیدآفرین و نجات‌بخش بسیج را فراتر از مرزهای سیاسی و ملی و قومی و نژادی، در جغرافیای انسان و جهان گسترش می‌دهد.

به فرمایش مقام معظم‌رهبری؛ «با زنده بودن بسیج، مقاومت زنده می‌ماند. اگر بسیج سرحال، بانشاط و زنده باشد، آن پدیده‌ی مقاومت در مقابل زورگویان و ستمگران عالم زنده خواهد ماند و رشد خواهد کرد و مستضعفان عالم احساس پشت‌گرمی خواهند کرد.»

همچنین جملات ذیل گسترش فراملی دایره نگاه مقام معظم رهبری به بسیج را به روشنی نشان می‌دهد:

«در همه‌جای دنیا، در همه‌ی کشورها اگر چنین چیزی (بسیج) وجود داشته باشد، برای آنها ارزشمند و بسیار مهم و مفید و لازم است؛ بخصوص در کشوری مثل کشور ما که علناً در مقابل قلدرهای زورگوی جهانی و در واقع چاقوکش‌های بین‌المللی سینه سپر کرده و ایستاده است.»

یکی از ویژگی‌های تفکر بسیجی، دیگرخواهی به جای خودخواهی است که از فرهنگ والای ایثار و فداکاری نشأت می‌گیرد. شهادت والاترین درجه ایثار و فداکاری است که در سایه ایمان به خدا، ارزش معنوی، دینی و ایمانی ویژه‌ای نزد ادیان الهی و پیروان آنها دارد.

جامعه بشری امروزه شاهد شرایط خطیر و سرنوشت‌سازی است و ملت‌های جهان با تهدیدات فراگیری در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی روبه‌رو هستند. همزمان، شرارت‌های آمریکا و رژیم اسرائیل می‌رود که جهان را یک بار دیگر در معرض فجایعی نظیر دو جنگ خانمانسوز جهانی قرار دهد. تهدید رژیم‌های آمریکا و اسرائیل برای صلح و امنیت بین‌المللی دیگر بر هیچ دولت و ملت هوشمند و بیداری پوشیده نیست.

در حوزه بین‌المللی، اندیشه و عمل بسیجی، تنها راهبرد نجات‌بخش جهان در برابر نظام سلطه بین‌المللی به رهبری آمریکا و جنبش جهانی صهیونیسم است. اگر دولت و یا ملتی در جهان تصور کند که با همکاری و شراکت و یا اتحاد با آمریکا و رابطه و همکاری با رژیم صهیونیستی می‌تواند از شرارت آنها آسوده خاطر باشد و یا منافع خود را تأمین نماید، یا ساده‌اندیش است و یا دچار تحلیل غلط راهبردی است.

آمریکا و اسرائیل هیچ‌گونه اتحاد و شراکت حقیقی و منصفانه و دارای منافع متقابل را با دیگران به رسمیت نمی‌شناسند و اعتقادی بدان ندارند. سلطه طلبی این زوج شیطانی، دیر یا زود دامن متحدان و شرکای آنها را نیز خواهد گرفت، کما اینکه هم اکنون دامن متحدان اروپایی آنها را نیز گرفته است.

در شرایطی که جهان تحت تلاش‌های شرورانه آمریکا برای اِعمال و تحکیم یکجانبه‌گرایی قلدر مآبانه قرار دارد، ترویج فرهنگ بسیج در میان دولت‌ها و ملت‌های استقلال‌طلب و آزادیخواه علیه این تلاش‌های شیطانی، یک راهبرد عقلانی و نجات‌بخش است. در زیر چتر این بسیج جهانی، همه دولت‌ها و ملت‌هایی که با سیاست‌های مداخله جویانه، استکباری و زورمدارانه آمریکا مخالف هستند، قرار می‌گیرند. چنین بسیجی برای ارتقای امنیت جهانی و ایجاد محیطی بهتر برای توسعه کشورها و پیشرفت و رفاه ملت‌ها، یک ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر است.