  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۷

تشکیل ۱۰ پرونده تخلف در بازرسی از واحدهای صنفی بندرعباس 

تشکیل ۱۰ پرونده تخلف در بازرسی از واحدهای صنفی بندرعباس 

بندرعباس-سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی هرمزگان از تشکیل ۱۰ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی و تولیدی متخلف و کشف یک مورد قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید زامیران، سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، به همراه بازرس این مدیریت از تعدادی از واحدهای صنفی و صنایع تولیدی بندرعباس بازدید و فعالیت این واحدها را از نظر رعایت ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازرسی‌ها، مواردی از تخلف شناسایی و برای ۱۰ واحد متخلف پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

همچنین در یکی از واحدهای مورد بازرسی، یک مورد قاچاق مشاهده و پس از انجام اقدامات قانونی، برای این مورد نیز پرونده تشکیل شد.

زامیران در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، اظهار کرد: بازرسی‌ها با هدف کنترل بازار، جلوگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6953357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه