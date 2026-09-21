تشکیل ۱۰ پرونده تخلف در بازرسی از واحدهای صنفی بندرعباس 

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید زامیران، سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، به همراه بازرس این مدیریت از تعدادی از واحدهای صنفی و صنایع تولیدی بندرعباس بازدید و فعالیت این واحدها را از نظر رعایت ضوابط و مقررات مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازرسی‌ها، مواردی از تخلف شناسایی و برای ۱۰ واحد متخلف پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

همچنین در یکی از واحدهای مورد بازرسی، یک مورد قاچاق مشاهده و پس از انجام اقدامات قانونی، برای این مورد نیز پرونده تشکیل شد.

زامیران در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، اظهار کرد: بازرسی‌ها با هدف کنترل بازار، جلوگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.