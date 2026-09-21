به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان جذب طلبه در حوزه علمیه ثقلین تهران منتشر شد. موفقیت در آزمون ورودی و قبولی در مصاحبه، جزو شرایط پذیرش مدرسه علمیه ثقلین تهران است.

مهم ترین امکانات این حوزه علمیه عبارتند از: برگزاری دوره های متنوع علمی، امکان استفاده از سالن کامپیوتر و پژوهشگاه، برگزاری اردوهای علمی، زیارتی و سیاحتی، فراهم کردن فضای تبلیغ برای طلاب مستعد، امکان استقرار به صورت شبانه روزی و ارائه خدمات و امکانات ورزشی.

حجت الاسلام صادق رئوف مدیر این حوزه علمیه گفت: حوزه علمیه ثقلین جزو مدارس پیشگام در عرصه آموزش هوش مصنوعی به استادان و طلاب است و تجهیزات جالب و خوبی در این زمینه در مدرسه نصب و مستقر شده است.

حجت الاسلام علی محتشم نیا از اساتید مدرسه علمیه ثقلین در خصوص به خبرنگار خبرگزاری حوزه گفت که با تاکید حجت الاسلام بنی سعید لنگرودی مسئول این مدرسه، فعالیت های متنوع در عرصه هوش مصنوعی و همچنین در زمینه انجام کارهای پژوهشی کارآمد و رفع کننده نیازهای جامعه و نظام جمهوری اسلامی در این مدرسه دنبال می شود.

حوزه علمیه ثقلین با اهتمام مسئول جدید خود، ضمن جدیت در امر تهذیب و تحصیل، در زمینه کسب مهارت های نوین تبلیغ به ویژه هوش مصنوعی و پژوهش های کاربردی، فعال تر از گذشته عمل کرده است.

دیدار منظم با مراجع عظام تقلید و اساتید حوزه علمیه قم

معمولا مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه ثقلین به شکل ویژه در محل مدرسه با در قالب اردو در قم برگزار می شود که امسال این آیین با حضور استادان و طلاب این حوزه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و دیدار با آیت الله فاضل لنکرانی استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و آیت الله علیدوست استاد حوزه علمیه قم برگزار شد.

جذب طلبه از مقطع سیکل

حوزه علمیه ثقلین برای سال تحصیلی جدید از میان داوطلبان طلبه می پذیرد و علاقمندان می توانند با شماره ۰۹۱۹۵۲۶۵۲۶۲ تماس بگیرند یا به محل این حوزه به نشانی تهران، برگزار شهید سلیمانی، بعد از بزرگراه شهید باقری، خیابان احمدیان مراجعه کنند. هم اکنون ۴۲ طلبه در این حوزه علمیه مشغول تحصیل هستند.

علاقمندان به تحصیل در حوزه علمیه پیشرو در عرصه هوش مصنوعی می توانند با شماره های 09907860271 و 09107341507 تماس بگیرند.

برگزاری ویژه درس اخلاق

عموماً درس اخلاق حوزه و کلاس های عمومی در روزهای دوشنبه و با سخنرانی حجت الاسلام بنی سعید لنگرودی مسئول مدرسه برگزار می شود و گاهی سایر استادان این مدرسه و بعثت نیز استادان نام آشنای اخلاق تهران و قم، سخنران هستند.

هیئت بقیه الله تأسیس شده توسط طلاب حوزه، هر هفته شب های چهارشنبه برنامه دارد که البته مسئولان حوزه نیز به آن کمک می کنند. حجت‌الاسلام رئوف و برخی دیگر از استادان از سخنرانان این مجلس روضه هستند.

برگزاری دوره های آشنایی با معارف مهدویت

حوزه علمیه ثقلین مدتی با حضور استادان مرکز تخصصی مهدویت قم، دوره های آشنایی با معارف مهدویت در این مدرسه برگزار کرد. همچنین برگزاری دوره های آشنایی با مهارت های رایانه ای، برگزاری کلاس های تجزیه و ترکیب، آشنایی طلاب با معارف و ادبیات از جمله دیگر برنامه های این مدرسه برای طلاب بوده است. کلاس های بینش سیاسی و عقیدنی نیز به صورت مستمر و منظم در این مدرسه دایر می شود.

فصل نامه علمی ثقلین با محور مسائل ادبیات عرب چند سالی در این مدرسه منتشر می شد که با اهتمام مسئول جدید این فعالیت نیز رونق دوباره خواهد گرفت.

جذب طلبه در مدرسه علمیه ثقلین با مدرک سیکل صورت می گیرد که به تعبیر حجت الاسلام والمسلمین صادق رئوف مدیر موفق حوزه علمیه، منطق جذب از مقطع سیکل این است که طلبه هایی در این سنین در تهذیب نفس و تزکیه روح توفیقات بیشتری خواهند داشت.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره راه های جذب طلبه در حوزه علمیه ثقلین می توانند با شماره های 09907860271 و 09107341507 تماس بگیرند و به نشانی این حوزه در تهران، بزرگراه شهید سلیمانی، بعد از بزرگراه شهید باقری واقع شده‌ است.