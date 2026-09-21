پیش بینی تداوم ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان ۳۰ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی بر روی مناطق دریایی استان و طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستانهای بشاگرد و حاجی آباد با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در پارهای نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است که توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، مواج پیش بینی میشود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید که توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و از دریاروی با شناورهای سبک و صیادی و تفریحی اجتناب شود.
حمزه نژاد افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی با شدت کمتر در روز سه شنبه نیز در استان مورد انتظار است.
وی گفت: به لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و روزهای پایانی هفته، افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.
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