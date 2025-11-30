شناسایی ۴۱ هزار فرد دارای معلولیت در همدان؛ پوشش حمایتی ۳۰ هزار معلول

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی در مراسم «عبور از محدودیت‌ها» که به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین برگزار شد، با تبریک روز جهانی معلولان اظهار کرد: سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد جایگاه بسیار مهمی دارند و تجربه نشان داده که این تشکل‌ها بازوی کمک‌کننده دستگاه‌های اجرایی هستند.

معاون استاندار همدان با تأکید بر لزوم استفاده از توان تخصصی، اجتماعی و مشورتی سمن‌ها افزود: دستگاه‌های اجرایی استان وظیفه دارند شرایط حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت را تسهیل کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۴۱ هزار فرد دارای معلولیت در استان شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: طبق آمار، بیش از ۳۰ هزار نفر از این افراد تحت پوشش خدمات حمایتی قرار دارند.

امرایی با اشاره به ضرورت تحقق عدالت اجتماعی خاطرنشان کرد: لازم است تمام نهادها تلاش کنند تا هیچ فرد نیازمندی از خدمات قانونی و اجتماعی محروم نماند و فرصت شکوفایی توانایی‌هایش را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در پایان با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی گفت: رویکرد استاندار در یک سال اخیر، تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در استان بوده که برنامه‌های فاخر و ارزشمندی نیز اجرا شده است.