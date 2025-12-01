قلعه سری: واحد یک بخار نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت

ابراهیم قلعه سری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه واحد یک بخار نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت، افزود: این واحد طبق برنامه به منظور انجام تعمیرات میاندوره ای و افزایش آمادگی برای تولید پایدار انرژی در زمستان پیش رو و تابستان سال آینده از مدار تولید خارج شده بود که پس از ۱۷ روز فعالیت فشرده تعمیراتی به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

وی با اشاره به لزوم آمادگی حداکثری واحدهای تولید برق برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز مشترکان شبکه گفت: در این تعمیرات علاوه بر انجام بازدیدها و فعالیت‌های معمول در تعمیرات میاندوره ای، در راستای بازیابی توان و رفع محدودیت تولید واحد، اقداماتی از قبیل: قلیاشویی ایرهیتر، تعمیرات درین پمپ توربین فشار قوی، جت پرشر کندانسور فرعی، تعمیر اکسپنشن های داکت خروجی دود و تعمیر دیواره کانال دود انجام شد.

به گزارش مهر، تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱.۳ و در مقایسه با دو سال قبل حدود ۲۲ درصد افزایش یافت.