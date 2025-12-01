حسن زاده: زلزله ۴.۴ ریشتری فین هرمزگان خسارتی نداشت

مهرداد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمینلرزهای در ساعت ۷:۵۶ دقیقه در مختصات در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
وی افزود: کانون این حادثه در فاصلهی ۳۱ کیلومتری فین، ۳۶ کیلومتری قلعهقاضی و ۴۳ کیلومتری تخت قرار داشته و تا مرکز استان بندرعباس ۴۳ کیلومتر فاصله داشته است.
مهرداد حسنزاده بیان کرد: خوشبختانه این زمینلرزه هیچگونه خسارت جانی یا مالی در مناطق نزدیک به کانون زمینلرزه نداشته است و تیمهای ارزیاب نیز وضعیت را به طور کامل بررسی کردهاند.
وی افزود: شرایط در منطقه عادی است و مشکلی برای شهرهای فین، قلعهقاضی و تخت گزارش نشده است.
