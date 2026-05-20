حسن زاده: خسارتی از زلزله در هرمزگان گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده اظهار کرد: زمین لرزهای به بزرگی ۴/۷ دهم ریشتر ساعت ۳ و ۱۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه، حوالی بندر لافت در جزیره قشم را لرزاند.
وی افزود: کانون این زمین لرزه در عمق ۲۰ کیلومتری زمین بوده است.
حسن زاده عنوان کرد: بلافاصله بعد از وقوع زمین لرزه تیمهای ارزیاب به منطقه اعزام شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: تاکنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است، ولی بررسی ها در منطقه ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: این زمین لرزه در شهر بندرعباس نیز احساس شد.
