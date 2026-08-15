به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب هفته بیستوپنجم و موج ۱۶۸، امشب در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه برگزار میشود و به عنوان برنامهای ویژه به یاد ۱۶۸ شهید این مدرسه در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه ساعت ۲۱ روز شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
محل تجمع شرکتکنندگان میدان مرکزی اعلام شده و این اجتماع از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برگزار میشود.
اجتماع «نحن المنتقمون» طی روزهای گذشته با حضور مردم کرمانشاه برگزار شده و در این برنامه نیز یاد و نام شهدا و ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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