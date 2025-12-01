به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، شرکت دانشبنیان افزار کارا ارومیه که در حوزه طراحی و ساخت ماشینآلات بستهبندی و اتوماسیون فعالیت میکند، طی سالهای اخیر توانسته است دستگاههای مورد نیاز صنایع تبدیلی غذایی، از جمله دستگاه پاکتساز آبمیوه روش دویپک (Doypack) را با کیفیتی همتراز نمونههای خارجی و با قیمت بهمراتب پایینتر تولید کند.
سید فرهاد گلزان، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به شکلگیری هسته اولیه افزار کارا ارومیه توسط ۶ فارغالتحصیل جوان علاقهمند به حوزه طراحی و ساخت ماشینآلات، گفت: فعالیت ما در سال ۱۳۷۶ با تمرکز بر ساخت تجهیزات صنعتی آغاز شد، اما آشنایی نزدیک با نیازهای صنایع غذایی، مسیر شرکت را به سمت طراحی و تولید ماشینآلات بستهبندی تغییر داد. شروع کار بسیار سخت بود؛ امکانات محدود و تجربه کم داشتیم، اما با تلاش گروهی توانستیم اولین پایههای فعالیت رسمی شرکت را در شهرک صنعتی ارومیه بنا کنیم.
گلزان، درباره آغاز پروژه ساخت دستگاه پاکتساز آبمیوه در کشور توضیح داد: در ادامه فعالیتها تصمیم گرفتیم نمونه داخلی دستگاه پاکتساز آبمیوه دویپک را بسازیم. با مهندسی معکوس نمونههای آلمانی و فرانسوی، و ترکیب ویژگیهای فنی هر دو دستگاه همراه با تعدادی نوآوری در طراحی، موفق شدیم نخستین نمونه داخلی را تولید کنیم. استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان جوانی که به ما پیوسته بودند باعث شد بتوانیم کیفیت این محصول را به مرور ارتقا دهیم. ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی نیز نقش مهمی در افزایش فروش این دستگاه داشت.
به گفته مدیرعامل شرکت، توسعه این محصول نقطه عطفی در مسیر رشد مجموعه بود: ساخت دستگاه پاکتساز موتور محرک پیشرفت شرکت شد و طی یک دهه، تعداد نیروهای ما به حدود ۷۰ نفر رسید. پس از اشباع بازار این محصول، به سمت ساخت دستگاه بلومولدینگ حرکت کردیم و این بار نیز با مهندسی معکوس نمونه خارجی و اعمال نوآوریهای لازم، نسخه داخلی را تولید کردیم.
گلزان با اشاره به بازارهای هدف و مزیت رقابتی محصولات گفت: تهیه نمونههای آلمانی و فرانسوی هزینه بسیار بالایی دارد. بومیسازی دستگاههای بستهبندی آبمیوه بهطور متوسط از خروج حدود ۳۰۰ هزار دلار ارز جلوگیری میکند و با در نظر گرفتن قطعات یدکی و خدمات، این رقم بهمراتب بیشتر است. کیفیت محصولات داخلی، قیمت یکچهارم نمونههای اروپایی و ارائه خدمات تخصصی ساخت قالب بطری و قوطی، باعث شده مشتریانی از آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، پاکستان، عراق و اقلیم کردستان داشته باشیم.
او همچنین درباره حوزههای دیگر فعالیت شرکت افزود: با توجه به تخصص برخی اعضای شرکت، ساخت پرندههای فوقسبک مانند جایروپلن دو و سهنفره را نیز انجام میدهیم و محصولات ما در این حوزه در جزیره کیش مورد استفاده قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت افزار کارا ارومیه با اشاره به نقش نیروی انسانی متخصص در رشد مجموعه گفت: در جذب نیرو به شایستگی و تخصص توجه ویژه داریم. ترکیبی از تجربیات نیروهای بازنشسته متخصص و توان مهندسان جوان بهویژه بانوان فعال در رشتههای مهندسی پشتوانه اصلی ارتقای محصولات شرکت است.
گلزان همچنین به تجربه حضور این شرکت در پاویون شرکتهای دانشبنیان در سیودومین نمایشگاه بینالمللی ایرانآگروفود ۲۰۲۵ اشاره کرد و گفت: حضور در این پاویون فرصت خوبی برای معرفی توانمندیهای شرکت و تعامل مستقیم با مشتریان جدید فراهم کرد. امیدواریم با استفاده از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر توسعه صادرات و تنوع محصولات شرکت را گسترش دهیم.
این فعال فناور، در پایان گفت: در استان آذربایجان غربی و ارومیه، شرکتهای کوچک اما توانمندی فعالیت میکنند که محصولاتشان در کشور بیرقیب است. ظرفیت نیروی انسانی متخصص در کشور بالاست و هرچه حمایتها از تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد، زمینه رونق بیشتر کسبوکارها نیز فراهم خواهد شد.
