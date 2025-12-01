پورارشد: اشراف مردم بر قانون اساسی لازمه پویایی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر پورارشد پیش از ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با حضور هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در شهرکرد برگزار شد با طرح این پرسش که ما چه نیازی به قانون اساسی داریم، اظهار کرد: قانون اساسی نقش تنظیم‌گری دارد یعنی در پرتو آن هم می‌توانیم امور را کنترل و هم مطالبات را مطرح کنیم.

دبیر علمی همایش بزرگداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی با ذکر اینکه اشراف مردم بر قانون اساسی لازمه مطالبه‌گری و پویایی و نشاط جامعه است، ادامه داد: پرسش اینجاست که امروز اقشار و صنوف مختلف جامعه خاصه نسل جدید تا چه میزان با این میثاق بنیادین و سند هویتی ملی آشنایی دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با یادآوری اینکه ما به قانون اساسی و قانون اساسی به ما نیاز دارد، افزود: نیاز قانون اساسی به ما در ساحت آموزش و پژوهش است با این توضیح که باید برای آموزش آن متولی وجود داشته باشد.

پورارشد با تأکید بر اینکه آموزش‌های کنونی قانون اساسی جوابگو نیست، بیان کرد: قانون اساسی در برخی رشته‌های دانشگاهی همچون حقوق یا مدیریت تدریس می‌شود اما سایر رشته‌ها از این تعلیمات محروم هستند و بر خلاف برخی کشورها، در کشور ما قانون اساسی در سرفصل دروس دانشگاهی قرار ندارد.

وی با ابراز تأسف از اینکه بخش قابل توجهی از جامعه از آموختن قانون اساسی محرومند، تصریح کرد: برخی اقشار مانند کارکنان دولت اخیراً تحت پوشش آموزش‌های قانون اساسی قرار گرفتند اما هنوز هم قشر اعظم جامعه از این عرصه فاصله دارند.

پورارشد با تأکید بر اینکه آموزش‌های کنونی قانون اساسی گستردگی و عمق ندارد، توضیح داد: نه تنها آموزش‌ها گسترده نیست و اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد بلکه عمق لازم را نیز ندارد و خطرات آموزش‌های سطحی به مراتب بیشتر است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه استمرار آموزش‌های قانون اساسی نیز مغفول مانده است، یادآور شد: بر این اساس طی جلساتی که در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان برگزار شد به دنبال یک ساختار کارآمد در آموزش قانون اساسی بودیم که هنوز به این ساختار نرسیدیم.

پورارشد تصریح کرد: باید به آموزش‌های مستمر دقیق و گسترده دست یابیم و در حوزه پژوهش نیز اگرچه مقالات و رسالات و پایان‌نامه‌های فراوانی تدوین شده اما بهره‌مندی لازم از آنها صورت نگرفته است.

وی افزود: به علاوه اینکه گاه این پژوهش‌ها با واقعیت‌های میدانی فاصله دارند لذا باید پژوهش‌های محلی با استفاده از ظرفیت نخبگان محلی صورت گیرد.

پورارشد در پایان گفت: این همایش که برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود، درواقع پاسداشت چهل و ششمین سال مادری قانون اساسی و تقدیر از کسانی است که این قانون را تدوین و تصویب کردند.