به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، هر ثانیه میلیاردها بسته کوچک در جریان خون انسان حرکت می‌کنند و اطلاعات حیاتی بین سلول‌های بدن را حمل می‌کنند. اکنون محققان انستیتو قلب و دیابت بیکر این نامه مولکولی را برای نخستین بار باز کرده اند و محتوای داخل آن مشخص شده است.

پروفسور دیوید گرینینگ و آرلین رأی طرح مولکولی کامل وزیکول‌های خارج سلولی (EVs)یا ذراتی در مقیاس نانو در خون که به عنوان پیام‌رسان‌های مخفی بدن عمل می‌کنند را ترسیم کرده‌اند.

محققان دهه‌های طولانی از وجود وزیکول‌های خارج سلولی مطلع بودند که پروتئین‌ها، چربی‌ها و مواد ژنتیکی که سلامت سلول‌های مبدا را نشان می‌دهند، جابه جا می‌کنند. اما از آنجا که خون ترکیبی پیچیده و حاوی کلسترول، آنتی بادی و میلیون‌ها ذره دیگر است، ایزوله سازی وزیکول‌های خارج سلولی یکی از چالش‌های اصلی علم بوده است.

رأی در این باره می‌گوید: این وزیکول‌ها شبیه پاکت‌های کوچکی هستند که بین سلول‌ها ارسال می‌شوند و به روزرسانی های مولکولی درباره آنچه در بدن رخ می‌دهد را منتقل می‌کنند. تا به اکنون ما نتوانسته بودیم پیام‌های داخل آنها را به دقت بخوانیم.

آنها با همکاری دانشگاه ملبورن و دانشگاه لاتروب و باا ستفاده از روش‌های جداسازی فوق خالص و پروفایلینگ مولتی امیکس پیشرفته، ۱۸۲ پروتئین و ۵۲ لیپید را شناسایی کردند که ساختار اصلی EV های پلاسمای انسان را تشکیل می‌دهند. امیکس واژه جدیدی است که به زمینه مطالعات گسترده در علوم زیستی گفته می‌شود.

آنها همچنین مجموعه دیگری از مولکول‌ها را که EV ها را از سایر ذرات موجود در جریان خون متمایز می‌کنند، شناسایی کردند که به طور مؤثر سیستم ارتباط مولکولی بدن را رمزگشایی می‌کند. برای دسترسی به این کشف، محققان EVMap را توسعه دادند، یک منبع آنلاین رایگان و تعاملی که به دانشمندان در سراسر جهان امکان می‌دهد تا آرایش مولکولی BL را بررسی کنند.

گرینینگ در این باره می‌گوید: با رمزگشایی این زبان مولکولی می‌توانیم گزارش‌های سلامت بدنمان را بخوانیم. ما امضای EV که به ظهور بیماری قلبی مرتبط است را شناسایی کرده ایم. این امر احتمالاً مسیر را برای یک آزمایش خون ساده که ریسک بروز بیماری را مدت‌ها قبل از ظهور علائم آشکار می‌کند، فراهم خواهد کرد.