به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود با حضور خبرنگاران اظهار کرد: در هفته گذشته تحولات دیپلماتیک را دنبال کردید. دیروز همزمان میزبان هیأت‌هایی از ترکیه و عربستان و کره جنوبی بودیم. با وزیر محترم تبادل نظر داشتند.

وی ادامه داد: در سطح بین‌المللی شاهد تحولات شتابان هستیم. در منطقه مهم‌ترین مسئله تهدید رژیم صهیونیستی هستیم. شاهد جنایات علیه لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه هستیم. علیرغم وجود آتش بس موارد نقض بشدت در حال افزایش است. صدها هزار بار آتش بس در لبنان نقض شده و تعداد زیادی از شهروندان لبنانی ترور شدند. در غزه نیز نقض آتش بس به ۶۰۰ مورد رسیده است.

آمریکا تبدیل به بزرگترین تهدید علیه امنیت شده است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد تهدیدات آمریکا افزود: آمریکا با رفتارهایی که از خود نشان داده تبدیل به بزرگترین تهدید علیه امنیت شده است. در نقاط جهان اقدامات مبتنی بر زور عریان را شاهدیم. در نیمکره غربی تهدید علیه ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه حتی برزیل و مکزیک توسط مقامات آمریکایی تکرار می‌شود. اعلام بسته بودن فضای هوایی یک کشور اقدام بی سابقه و مغایر با همه موازین و مقررات بین‌المللی است از جمله مقررات مرتبط با ایمنی هوانوردی. تهدید آمریکا در مورد کشورهای آفریقایی از جمله اینکه آفریقای جنوبی حق ندارد در اجلاس گروه ۲۰ شرکت کند. حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی و اینکه آمریکا را به همدست این رژیم تبدیل کرده است. در شرایط معمول و عادی شورای امنیت سازمان ملل باید اقدامات آمریکا را به عنوان نقض فاحش صلح و امنیت بین‌المللی مدنظر قرار دهد.

اقدام استرالیا صرفاً نوعی باج دهی به رژیم صهیونیستی است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به اتهامات استرالیا در مورد سپاه پاسداران گفت: ما طی یک بیانیه رسمی مواضع خود را اعلام کردیم. اقدام استرالیا قطعاً مبنای حقوقی و واقعی ندارد و در راستای اقدامات چند ماه قبل‌شان است. احتمالاً اطلاعات دروغی که از نهادهای اطلاعاتی به آنها القا شده بود اقدامات دیپلماتیک خودشان با ایران را به سطح پایین آوردند. مقامات رسمی استرالیا از جمله اقدامات پلیس منطقه‌ای صراحتاً اعلام کردند در هیچیک از مواردی که اقدامی علیه یهودی صورت گرفته ایران مشارکتی نداشته است. این اقدام استرالیا صرفاً نوعی باج دهی به رژیم صهیونیستی است.

بقایی درباره سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران، عنوان کرد: سفر معاون وزیر خارجه عربستان در ادامه روندی است که از ۲ سال پیش شروع شد. روابط ایران و عربستان رو به رشد بوده است. در خصوص روابط ایران و عربستان و موضوعات منطقه‌ای مانند فلسطین، لبنان و سوریه بحث صورت گرفت. این روندی است که دو کشور مصمم به ادامه آن برای کمک به تقویت ثبات در منطقه غرب آسیا هستند.

اسرائیل وارد توافق آتش بس می‌شود تا آن را نقض کند

وی در مورد نقض آتش بس در لبنان، اظهار کرد: اسرائیل وارد توافق آتش بس می‌شود تا آن را نقض کند. سخنگوی یونیفل رقم ۱۰ هزار نقض آتش بس را ذکر کرده که بسیار گویاست. عملاً آتش بسی وجود ندارد. رژیم نه تنها امنیت و ثبات کشورهای پیرامونی بلکه توسعه ان کشورها را هدف قرار داده لذا این عمل مسؤولیت ضامنان را سنگین‌تر می‌کند و این خود موجب بی اعتباری بیشتر طرف‌هایی می‌شود که خود را ضامن آتش بس معرفی کرده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره رایزنی عراقچی با کایاکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین سفر به فرانسه، افزود: سفر وزیر خارجه به فرانسه به دعوت همتای فرانسوی برای گفتگو درباره موضوعات دوجانبه و تحولات بین‌المللی برگزار شد. طبیعی است که موضوع هسته‌ای هم یکی از موضوعات باشد. این گفتگو در این دوره از سفر منحصراً با فرانسه بود و تعاملات ما با مسئول سیاست خارجی اروپا ادامه داشته است و نمی‌توان گفت مرتبط بود و از قبل قرار بود این تماس انجام شود. در گفتگو با خانم کالاس درباره مباحث در فرانسه بحث‌هایی هم مطرح شد.

وی درباره افشاگری رئیس پیشین سیا در تل آویو درباره همدستی آمریکا با القاعده و داعش در سقوط دولت اسد، تصریح کرد: این افشاگری جدید نیست. قبل‌تر هم معاون وزیر خارجه سابق آمریکا در دوره بایدن صراحتاً به چنین چیزی اشاره کرد و باز هم توسط رئیس جمهور فعلی آمریکا به آن اشاره شده که آمریکا خودش ایجاد کننده داعش بوده یا یکی از طرف‌هایی بوده که در شکل گیری تروریسم تکفیری در منطقه ما نقش اساسی ایفا کرده است.

بقایی در مورد سفر هاکان فیدان به ایران و صحبت‌ها پیرامون پ. ک. ک و پژاک و همچنین سفر اردوغان به ایران، گفت: در رابطه با سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران هماهنگی‌ها ادامه دارد. راجع به مقابله با تروریسم موضع ما این است که تروریسم در هرکجا محکوم است. بنابراین وزیرخارجه نکته‌ای را مطرح کردند که ترکیه بدون تروریسم که دولت ترکیه نیز به آن تاکید دارد. با این نگاه همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله و ریشه کنی تروریست به اشکال مختلف ادامه یابد لذا دو وزیر هم‌نظر هستند که همکاری‌ها بین کشورهای منطقه تقویت شود.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اقدام علیه اتباع ایرانی و ۱۹ کشور دیگر توسط آمریکا، بیان کرد: تا جایی که به ما مربوط می‌شود، وظیفه داریم از اتباع ایرانی دفاع کنیم. این یک نمود دیگری از غلبه نگاه نژادپرستانه در سامانه حکمرانی آمریکاست و نشان می‌دهد اتباع ۲۰ کشور وجه المصالحه دعواهای سیاسی در داخل آمریکا قرار گرفته‌اند.

وی در مورد اظهارات پیرامون به بن بست رسیدن موضوع هسته‌ای ایران، گفت: موضع ما روشن است. کاری که ما انجام می‌دهیم تمرکز بر انجام و بهره‌برداری از حقی است که طبق حقوق بین‌الملل و معاهده منع اشاعه به ایران و هر کشور دیگر داده شده است. موضوع هسته‌ای ایران ما نمی‌تواند موضوع نگرانی بین‌المللی باشد و از ابتدا بر ما، منطقه و شورای امنیت و شورای حکام آژانس تحمیل شد. این موضوع به عنوان مسئله موضوعیت ندارد و صحبت کردن از بن‌بست وجاهتی ندارد. طرف‌های مقابل باید از اعمال سیاست‌های مبتنی بر زور خودداری کرده و خواسته‌هایی که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل و منطق ندارد، راه‌حل برای اینکه موضوع هسته‌ای ایران به عنوان یک مسئله مطرح نباشد این است که حق ایران طبق معاهده منع اشاعه پذیرفته شود. پذیرفتن نه به این معنا که آنها حقی که وجود دارد به رسمیت بشناسند به این معنا که به این حق متعرض نشوند.

وی ادامه داد: ایران مصمم به استفاده از این حق است و این موضوع در گفت‌وگو با طرف‌های مقابل بر آن تأکید شده است.

وی در مورد سفر مقام وزارت خارجه عربستان به تهران گفت: این سفر در پاسخ به سفر آقای شیبانی است. همه موضوعات منطقه برای ما مهم هست. دیدارهایی هم که انجام شد با همتایان ایرانی بود. این مشورت‌ها از قبل وجود داشته است. ما نه تنها با عربستان بلکه با سایر کشورهای منطقه هم مشورت داریم. نمی‌توانیم بگوییم عربستان واسطه میان ایران و حاکمان جدید سوریه است با همه کشورها گفت‌وگو داریم نه با هدف ایجاد کانال بلکه از دیدگاه‌های همدیگر درباره وضعیت پیش رو مطلع شویم.

مذاکره‌ای معنادار هست که طرف‌ها حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند

بقایی در مورد استقبال تروئیکای اروپایی برای مذاکره و رویکرد ایران نسبت به آنها، گفت: ما رویکردمان ثابت بوده و همیشه گفتیم که مذاکره‌ای معنا دار هست که طرف‌ها حقوق و نگرانی‌های مشروع یکدیگر را به رسمیت بشناسند. اقدامات تقابلی را ما انجام ندادیم آنها با طرح پیش‌نویس قطعنامه‌هایی مسیر مذاکراتی را با بن بست مواجه کردند. سه کشور اروپایی تحت تأثیر و فشار آمریکا مرتکب اقداماتی شدند که به هیچ عنوان کمک کننده به مسیر مذاکرات نبود. اینکه با کشوری گفت‌وگو داشته باشیم به این معنا نیست که مسیر مذاکراتی شروع شده است. با کشورهای اروپایی رابطه دیپلماتیک داریم و همیشه از گفت‌وگو و تبادل نظر استقبال کردیم و این کار ویژه دستگاه دیپلماسی است. از قبل این رفت و آمدها ممکن است مسیرهایی باز شود. تماس تلفنی با خانم کالاس در ادامه مستمر روندی بود که ایران داشته است. این روند را ما ادامه خواهیم داد.

وی در واکنش به اعتراضات لبنان نسبت به ایران، عنوان کرد: اساساً صحبت از مداخله ایران در امور لبنان بی معناست و ما مداخله‌ای نداریم. موضوعات لبنان مربوط به خود لبنانی‌هاست، ما متوجه شرایط هستیم. لبنان به صورت مستمر با حملات رژیم صهیونیستی مواجه است، ما از حق ذاتی لبنان برای دفاع از خود حمایت می‌کنیم و این یک اصل اساسی است که هر کشور می‌تواند چنین موضعی داشته باشد. طرف‌های مداخله‌گر در لبنان، طرف‌هایی هستند که برای لبنان ضرب الاجل تعیین می‌کنند.

ایران نشان داده همواره مسیر دوستی و حمایت از مردم لبنان را ادامه داده است.

اجازه نخواهیم داد رؤیای شوم رژیم در مورد ناامن سازی ایران تعبیر شود

بقایی در پاسخ به این سوال که آیا در سفر وزیر خارجه ترکیه و معاون وزیر خارجه عربستان پیامی تهدیدآمیز به ایران منتقل شده؟ گفت: خیر. گفتگوها با مقامات ترکیه و عربستان در مورد موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای بود. قاعدتاً در گفتگو با طرف‌های منطقه‌ای نگرانی در مورد جنگ افروزی رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود. در مورد تهدیداتی که مطرح می‌شود، ماهیت رژیم بحران‌سازی است. امروز بیش از هر زمانی منطقه ما بر تهدید صلح و امنیت بین المللی از جانب رژیم اجماع دارند. در همه شرایط آمادگی خود را حفظ می‌کنیم. اجازه نخواهیم داد رؤیای شوم رژیم در مورد ناامن سازی ایران تعبیر شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد آمادگی سه کشور اروپایی برای مذاکره، تصریح کرد: این گزاره و جمله را باید به عنوان موضوع تبلیغاتی و روابط عمومی نگاه کرد تا موضعی که پشتوانه عملی و مبتنی بر حسن نیت و جدیت داشته باشد.

موضوع هسته‌ای بهانه آمریکا برای فشار علیه ملت ایران است

وی در مورد تناقضات در صحبت‌های ترامپ گفت: چنین تناقضی از لحاظ منطقی قابل توجیه نیست. موضوع هسته‌ای اساساً یک بهانه برای آمریکا برای فشار علیه ملت ایران بوده است.

بقایی در مورد آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری گفت: منافع ملی ایران بخشی حمایت از اتباع است. حمایت از اتباع در نقاط جهان که دچار مشکل شدند را در راستای منافع ملی میدانیم. خانم اسفندیاری به صورت مشروط آزاد شدند. در این سفر دیداری انجام شد و حالشان خوب است. امیدواریم روندی که شروع شده منجر به آزادی نهایی ایشان و بازگشتشان به کشور شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی سفر رئیس بانک مرکزی به افغانستان، افزود: این سفر انجام شد و مهم بود. قبل از آن گفتگوهای خوبی بین حوزه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با طرف‌های افغانستانی انجام شده بود. رابطه ما با افغانستان از جهات مختلف اهمیت دارد و یکی از مباحث، همکاری‌های تجاری است. پیشنهاداتی از گذشته مطرح بوده که با ایجاد بازارچه مرزی و تسهیل روند گمرکی مسیر همکاری‌ها را تقویت کنیم. سفر رئیس بانک مرکزی هم در همین چارچوب بوده است.

وی در مورد انتشار خبری پیرامون مصرف آجیل و پاستیل در تیم مذاکره قبلی ایران گفت: در خارج از کشور پاستیل خوردن حرام است. در مورد آجیل هم من خبری ندارم. برخی موضوعات مطرح شده هم مایه وهن است و هم فکر نمی‌کنم سندی داشته باشند. باید این اتهامات را اثبات کنند.

آمریکا بزرگترین چالش در برابر صیانت از رژیم منع اشاعه است

بقایی در مورد مقاله‌ای درباره نسبت به فروپاشی رژیم عدم اشاعه، عنوان کرد: این بیان واقعیت بوده که خود آمریکا بزرگترین چالش در برابر صیانت از رژیم منع اشاعه است. اینکه شما چشمتان را نسبت به طرفی که دارای مجموعه عظیمی از تسلیحات کشتار جمعی است و در حال ارتکاب جنایت است ببندید، از آن طرف خود آمریکا گفت که آزمایشات هسته‌ای را از سر می‌گیرد و مهم‌تر، اقداماتی است که آمریکا در ناامن سازی جهان انجام می‌دهد و حمله به تأسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران، نشان دهنده این واقعیت است که خود آمریکا بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.

تحرکات ناامن ساز علیه تأسیسات گازی کردستان عراق را محکوم می‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه در مورد همکاری امنیتی میان ایران و عراق برای میدان‌های گازی، گفت: ما نگرانی خودمان را نسبت به اقدامات ضدامنیتی در عراق اعلام می‌کنیم. تعرض به میدان گازی که در اقلیم صورت گرفت از نظر ما مطلقاً محکوم است. برای همکاری با طرف‌های عراقی برای اطمینان از مرز اعلام می‌کنیم. تحرکات ناامن ساز علیه تأسیسات گازی را محکوم می‌کنیم. باور ما این است که طرف‌هایی وجود دارند که به این وضعیت ناامنی دامن می‌زنند و باید مراقب تحرکات رژیم باشیم.

موافقتنامه ایران و چین روند مثبتی داشته است

وی در مورد پیشرفت عملی کارها در توافقنامه میان ایران و چین گفت: ارزیابی ما کاملاً مثبت است. موافقتنامه ایران و چین روند مثبتی داشته است. دو طرف مصمم به ادامه این روند هستند. سندی است که قرار است نقشه راه دو کشور باشند طبیعی است که در روند اجرا باید مراقبت شود.

وی در مورد بازرسی‌ها و تعامل با آژانس، افزود: تکلیف روشن است. ما در رابطه با بازرسی از مراکز هسته‌ای که زیر نظر آژانس است، همه برنامه ما زیر نظر آژانس بوده، آژانس باید کسانی را مسئول بداند که مسبب این وضعیت هستند. همه سایت‌های ایران تحت نظر آژانس بود و تجاوز نظامی و اقدام مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث این وضعیت شد. آژانس باید این‌ها را مورد بازخواست قرار دهد. حتی آژانس و شورای امنیت یک بیانیه ساده در محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر نکردند. در چنین موقعیتی آژانس نمی‌تواند مدعی باشد. ضمن اینکه نشت مواد رادیواکتیو خطرناک است و نمی‌توان بازرسی انجام داد. همچنین شیوه نامه‌ای برای این وضعیت وجود ندارد. هیچ سابقه‌ای وجود ندارد که تأسیسات یکی از اعضای آژانس مورد حمله قرار بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اتهامات استرالیا علیه ایران گفت: مبتنی بر یک امر دروغ و اتهام بی مبنا علیه ایران است و یک عمل متخلف محسوب می‌شود. مطالبه ما از دولت استرالیا ادامه دار است. یک دولت مسئول نمی‌تواند صرفاً با استناد به یک دروغ، بخشی از نیروهای مسلح یک کشور را برچسب بزند. این خودش می‌تواند شروع یک روندی باشد که به نفع هیچ طرفی نخواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد مسیر ریلی ایران و چین، افزود: این مسیر باری ما بسیاری مهم است و همه کشورهایی که در این مسیر ذی مدخل هستند نظر مشترک دارند که اقدامات خود را در جهت عملیاتی کردن آن تسریع کنند. همکاران ما در وزارت خارجه و وزارت راه با طرف‌های چینی در تماس هستند و گفت‌وگوهای خوبی اخیراً انجام شده و امیدواریم این فرآیند در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.