  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

اردوغان: از ثبات و حاکمیت لبنان حمایت می‌کنیم

اردوغان: از ثبات و حاکمیت لبنان حمایت می‌کنیم

رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با همتای لبنانی خود اعلام کرد: از ثبات و حاکمیت بیروت حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در تماس تلفنی با جوزف عون همتای لبنانی خود، درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این رایزنی تلفنی گفت: ترکیه همیشه از ثبات و حاکمیت لبنان حمایت می‌کند.

رجب طیب اردوغان سپس افزود: هر دو کشور پتانسیل تجاری و سرمایه‌گذاری قوی دارند.

اردوغان خاطرنشان کرد که ترکیه همیشه آماده مشارکت در سازوکارهای بین‌المللی حامی امنیت لبنان است و از بیروت انتظار دارد موضعی اتخاذ کند که به حقوق و منافع ترک‌های قبرس احترام بگذارد.

کد خبر 6699850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها