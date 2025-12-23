به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در تماس تلفنی با جوزف عون همتای لبنانی خود، درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتگو کرد.
رئیس جمهور ترکیه در این رایزنی تلفنی گفت: ترکیه همیشه از ثبات و حاکمیت لبنان حمایت میکند.
رجب طیب اردوغان سپس افزود: هر دو کشور پتانسیل تجاری و سرمایهگذاری قوی دارند.
اردوغان خاطرنشان کرد که ترکیه همیشه آماده مشارکت در سازوکارهای بینالمللی حامی امنیت لبنان است و از بیروت انتظار دارد موضعی اتخاذ کند که به حقوق و منافع ترکهای قبرس احترام بگذارد.
