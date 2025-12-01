به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری صبح امروز در خانه روزنامه‌نگاران با اشاره به حاشیه‌های اخیر پیرامون واردات اتوبوس‌های برقی از چین، اعلام کرد: بدون شک یکی از موانعی که در مسیر واردات اتوبوس‌ها وجود داشت، تلاش‌هایی بود که برخی افراد انجام دادند تا جلوی این فرایند گرفته شود. اکنون همان افراد نسبت به استفاده از این اتوبوس‌ها انتقاد می‌کنند که برای ما واقعاً عجیب است.

وی افزود: این در حالی است که همین افراد تمام تلاش خود را کردند تا مانع انجام این‌کار شوند، اما امروز درباره موضوع استفاده از اتوبوس‌های برقی انتقاد مطرح می‌کنند.

محمدخانی با تشریح راهبرد اصلی شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا گفت: شهرداری تهران سیاست اصلی خود را در قالب برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعریف کرده و در این مسیر از ظرفیت‌های مختلف بهره‌گیری شده است. در توافقات خارجی نیز قرارداد تأمین اتوبوس از چین به‌طور مشخص به نتیجه رسیده است.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: در حال حاضر ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در شهر مشغول فعالیت هستند و امیدواریم تا پایان سال این عدد افزایش قابل توجهی پیدا کند.

مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید قانون هوای پاک باشد

محمد خانی با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاه‌های مسئول به قانون جامع هوای پاک اعلام کرد: طبق این قانون ۲۳ دستگاه در حوزه مقابله با آلودگی هوا مسئولیت دارند و شهرداری تهران تنها در رتبه یازدهم این فهرست قرار می‌گیرد.

وی گفت: اگر مطالبه‌گری جدی درباره آلودگی هوا صورت می‌گیرد، مبنا باید قانون باشد. برخی دستگاه‌ها که در این قانون تکالیف مهم‌تری دارند، امروز نمره مردودی می‌گیرند.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزود: شهرداری تهران بدون هیچ محدودیت و با تأمین صددرصدی بودجه، اقدام به خرید اتوبوس کرده است. مجموع قراردادهای ما شامل ۵۵۰۰ دستگاه اتوبوس است و تاکنون حدود ۲۰۰۰ دستگاه تحویل گرفته شده که بخش قابل توجهی از آنها مستقیماً توسط شهرداری و با بودجه داخلی خریداری شده است.

محمدخانی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های مسئول در حوزه آلودگی هوا به وظایف خود عمل نکرده‌اند، تأکید کرد: شهرداری حتی در بخش‌هایی که کم‌کاری دیگر دستگاه‌ها وجود داشته، تلاش کرده سهم خود را ایفا کند. از رسانه‌ها هم می‌خواهم به اجرای قانون هوای پاک بیشتر توجه کنند و مطالبه‌گری نسبت به عملکرد دستگاه‌ها را جدی بگیرند.

واردات اتوبوس و تاکسی برقی پس از عبور از هفت‌خان اداری

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به فشارهای مافیای خودرو برای جلوگیری از واردات اتوبوس و سوءاستفاده از عنوان حمایت از تولید داخل گفت: شهرداری تهران در این دوره فریب این فشارها را نخورد. در کنار حمایت از تولید داخلی، خرید خارجی را نیز انجام دادیم. پس از عبور از هفت‌خان عجیب و غریب اداری، موفق به واردات اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی شدیم و این مسیر از این پس نیز ادامه خواهد یافت.

پیشرفت در قراردادهای چینی برای مترو و زباله‌سوز

محمد خانی همچنین درباره همکاری با شرکت‌های چینی اظهار کرد: در حوزه واگن‌های مترو، توسعه خطوط جدید و همچنین احداث تأسیسات زباله‌سوز، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های متعددی با طرف‌های چینی امضا شده است. پروژه زباله‌سوز ۶ هزارتنی تهران نیز طبق قرارداد منعقد شده، می‌تواند کل نیاز تهران را در حوزه مدیریت پسماند پوشش دهد.

نظم‌دهی جدید در حوزه پسماند و برخورد با پیمانکاران متخلف

وی درباره علت عدم حضور پیمانکار خارجی در بخش پسماند گفت: مشکل اصلی نه خارجی بودن پیمانکار است و نه داخلی بودن آن؛ بلکه به نظم‌دهی و ایجاد انضباط در سیستم بازمی‌گردد. مدتی است نظارت‌های سفت‌وسخت در معاونت خدمات شهری آغاز شده و برخورد با پیمانکاران متخلف در جریان است.

محمدخانی تأکید کرد: در حال حاضر نیازی به پیمانکار خارجی وجود ندارد. پیمانکاران داخلی توانمند هستند و باید با استفاده از مجموعه‌های جوان‌تر و دانش‌بنیان، عملکرد این حوزه را ارتقا داد.

پرونده خطوط هفت‌گانه مترو تا پایان سال بسته می‌شود

سخنگوی شهرداری تهران، از سلسله افتتاح‌های گسترده در حوزه حمل‌ونقل عمومی و پروژه‌های عمرانی پایتخت خبر داد و اعلام کرد: شنبه این هفته افتتاح ایستگاه مشهور و محبوب حضرت مریم مقدس را داشتیم و ان‌شاءالله ماه آینده نیز ایستگاه سرباز افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به طراحی و معماری ویژه ایستگاه سرباز گفت: این ایستگاه به همه سربازان وطن و خصوصاً شهدای سرباز، به‌ویژه شهدای سرباز جنگ ۱۲ روزه که برای دفاع از کشور جان‌فشانی کردند، اختصاص خواهد داشت و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: پس از آن ایستگاه تختی به عنوان آخرین ایستگاه خط ۷ تا اواخر سال افتتاح خواهد شد و به این ترتیب پرونده خطوط هفت‌گانه مترو تهران به پایان می‌رسد. با افتتاح این ایستگاه‌ها، تعداد ایستگاه‌های اصلی مترو به ۱۶۳ ایستگاه می‌رسد.

وی افزود: فقط یک ورودی جدید برای ایستگاه ۱۷ شهریور که ایستگاه تقاطعی خطوط ۶ و ۷ است باقی می‌ماند که با افتتاح آن تعداد ایستگاه‌ها به ۱۶۴ خواهد رسید. امیدواریم این ورودی در بهار سال آینده افتتاح شود و عملاً پرونده خطوط هفت‌گانه به طور کامل بسته شود.

محمدخانی درباره توسعه خطوط موجود نیز توضیح داد: دو بخش توسعه‌ای نیز در دست اجراست؛ شامل توسعه جنوبی خط ۶ که ایستگاه حرم در شهرری در ابتدای سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در بخش شمالی خط ۷ نیز عملیات حفاری ادامه دارد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به پروژه‌های فنی و عمرانی شهرداری گفت: در حوزه عمران شهری نیز اصلاح و افتتاح تقاطع‌های متعدد تا پایان سال انجام خواهد شد. پروژه بزرگ میدان فتح نیز تا اوایل دی‌ماه به پایان خواهد رسید و تمامی ورودی‌ها، خروجی‌ها و طبقات این پروژه تکمیل می‌شود. همین حالا هم اگر به محل پروژه مراجعه کنید، تفاوت چشمگیر آن را نسبت به یک یا دو ماه پیش می‌بینید.

وی به جذابیت بصری ایجادشده در پل جدید میدانگاه فتح نیز اشاره کرد و گفت: در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ام که برای مردم جذاب شده که روی پل جدید در نزدیکی محل فرود آمدن هواپیماها توقف می‌کنند و فیلم می‌گیرند. البته دوستان راهور باید درباره اصل این کار اظهار نظر کنند، اما این فضا برای مردم جالب شده است.

محمدخانی درباره دیگر پروژه‌های عمرانی پایتخت نیز گفت: پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام نیز همزمان با پروژه میدان فتح پیش می‌رود و امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد. بزرگراه شوشتری هم تا دهه فجر افتتاح خواهد شد. فاز دوم بزرگراه بروجردی نیز در مسیر تکمیل قرار دارد و همان‌طور که عرض کردم، پیش‌افتتاح‌های متعدد و خوبی تا پایان سال خواهیم داشت.

وی درباره حوزه بوستان‌ها نیز خبر داد و گفت: در بخش فضاهای سبز نیز چند افتتاح مهم خواهیم داشت. فاز دوم بوستان فرحزاد، به ویژه در محدوده میدان سپاه، بر اساس وعده داده‌شده تا پایان سال بخش اصلی‌اش به بهره‌برداری می‌رسد.

سخنگوی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات می‌تواند تحولی جدی در خدمت‌رسانی به مردم تهران ایجاد کند. البته آنچه ذکر شد تنها بخشی از فهرست پروژه‌های در دست اجرا است.

سخنگوی شهرداری تهران درباره روند صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین موضوع ایجاد آرامستان‌های جدید در پایتخت، توضیحات مفصلی ارائه کرد.

وی با تأکید بر اینکه فرآیند صدور پروانه در شهرداری تهران یک روند کاملاً متمرکز و درون‌سازمانی نیست، گفت: بخش‌هایی از این فرآیند نیازمند استعلام و تأیید از دستگاه‌های بیرونی است. یکی از این موارد، احراز هویت و مالکیت ملک است که مستقیماً با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرتبط است. در واقع، پرونده‌ها باید برای دریافت این تاییدیه‌ها از شهرداری خارج شده و پس از طی مراحل قانونی بازگردند.

وی افزود: پیش‌تر درباره نقش نظام مهندسی نیز توضیحاتی ارائه شد. خوشبختانه با عزم جدی قوه قضائیه برای تسریع این روند و همچنین الزام قانونی برای به‌روزرسانی و برخط شدن سامانه‌های سازمان ثبت، امیدواریم رفت‌وآمد پرونده‌ها میان شهرداری و ثبت با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین در حوزه شهرسازی خبرهای خوبی در راه است که به‌زودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی شهرداری تهران به موضوع آرامستان‌های جدید پرداخت و ضمن رد برداشت‌های نادرست درباره تکمیل ظرفیت بهشت زهرا (س) گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که بهشت زهرا (س) همچنان ظرفیت قابل‌توجه و پرنشده دارد. این موضوع را پیش‌تر نیز در رسانه‌ها مطرح کرده‌ایم. برخی نقل‌قول‌ها که ایجاد آرامستان‌های جدید را ناشی از پر شدن ظرفیت بهشت زهرا (س) معرفی می‌کنند، صحیح نیست و بارها این نکته را تصحیح کرده‌ام.

وی ادامه داد: علت اصلی بررسی و برنامه‌ریزی برای احداث آرامستان‌های جدید، مسائل دیگری همچون افزایش دسترس‌پذیری برای مناطق مختلف شهر، کاهش بار ترافیکی در مسیرهای ورودی بهشت زهرا (س) به‌ویژه در روزهای خاص و پایان هفته، و همچنین دلایل فرهنگی است که توسط معاونت مربوطه در حال پیگیری است.

وی ابراز امیدواری کرد که هیچ‌گاه ظرفیت فعلی آرامستان‌ها مورد استفاده قرار نگیرد و افزود: بهشت زهرا (س) ظرفیت قابل‌توجهی دارد، اما برنامه‌ریزی برای آینده شهری یک ضرورت است و شهرداری این مسئله را با نگاه کارشناسی دنبال می‌کند.

ورود نمایندگان کلان‌شهرها به اصلاح قانون حریم شهری اقدامی بسیار مثبت است

در جریان بررسی‌های اخیر مرتبط با مدیریت حریم شهر تهران، محمدخانی با اشاره به اقدام نمایندگان کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استان گفت: ورود نمایندگان محترم این شهرها به موضوع اصلاح قانون، به نظر من اقدام بسیار خوبی است.

وی با بیان اینکه اختلال ایجادشده از سوی استانداری تهران ضرورت اصلاحات قانونی را برجسته کرده، افزود: آنچه امروز درباره تهران و پایتخت مطرح است، در واقع نگاهی جامع‌تر برای تمامی شهرهای مراکز استان ایجاد می‌کند و می‌تواند منجر به حل اساسی مشکلات در این حوزه شود.

محمدخانی همچنین بر لزوم اصلاح ماده ۲ قانون مصوب سال ۱۳۸۳ تأکید کرد و گفت: باید اصلاح این ماده به‌گونه‌ای باشد که تکلیف مدیریت حریم شهرها به‌صورت صریح به شهرداری‌های کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استان واگذار شود تا از بروز ناهماهنگی‌ها و تداخل‌های مدیریتی جلوگیری شود.

قراردادهای اتوبوس با خودروسازان داخلی هنوز به طور کامل اجرا نشده است

سخنگوی شهرداری تهران، در اظهارات خود درباره وضعیت تأمین اتوبوس‌های شهری، توضیح داد: شهرداری برنامه‌ای برای ورود فوری به فاز جدید قرارداد با خودروسازان داخلی دارد، اما تاکید کرد که در مرحله فعلی، قراردادهای موجود باید ابتدا به تعهدات خود عمل کنند.

وی با اشاره به پیگیری‌های مداوم مهندس چمران در طول چهار سال گذشته گفت: الحق و الانصاف پیگیری‌های دائمی ایشان در موضوع حمل و نقل عمومی و به خصوص اتوبوس‌ها، تأثیر بسزایی در جهت‌دهی بودجه مدیریت شهری به سمت حمل و نقل عمومی و مترو داشته است. همچنین ایشان از ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بر این مسیر تاکید داشتند و همواره پیگیری‌های جدی در زمینه قرارداد با بخش‌های داخلی انجام داده‌اند.

محمدخانی سپس به وضعیت قراردادهای موجود اشاره کرد و گفت: بر اساس لیست موجود، برخی قراردادها هنوز به طور کامل اجرا نشده‌اند. به عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های داخلی قرارداد ۴۷۴ دستگاه اتوبوس داشت که تنها ۲۳۹ دستگاه تحویل داده شده است. در قرارداد ۴۰۱ و ۴۰۲، بسیاری از تعهدات زمانی شرکت‌ها گذشته است. شرکت دیگری که ۱۶۶ دستگاه قرارداد داشته، تنها ۳۲ دستگاه تحویل داده و ۱۳۴ دستگاه باقی مانده است. یک شرکت بزرگ دیگر با قرارداد هزار دستگاه، تاکنون ۶۱۰ دستگاه تحویل داده و ۳۹۰ دستگاه هنوز تحویل نشده است.

وی ادامه داد: در برخی قراردادها، وضعیت بدتر است؛ به عنوان مثال، یک قرارداد اتوبوس برقی ۱۰۴ دستگاهی و دیگری ۱۶۰ دستگاهی هنوز هیچ تحویلی نداشته‌اند. در مجموع، از بیش از ۳ هزار دستگاه قرارداد، ۳۱۴ دستگاه باقی مانده که ۱۷۳ دستگاه آن هنوز تحویل نشده است. حتی در برخی قراردادها که شرکت‌ها هیچ تعهدی انجام نداده‌اند، شهرداری ناچار به فسخ قرارداد شده است.

محمدخانی تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان داخلی تحولی در روند تولید داشته باشند و قادر به افزایش ظرفیت تولید باشند، شهرداری آمادگی دارد تا بر اساس تعهدات انجام شده، قراردادها را ادامه دهد و تعهدات مالی خود را نیز انجام دهد.

مسئولیت محتوای تبلیغات شهری با وزارت ارشاد است

سخنگوی شهرداری تهران، در توضیح وضعیت تبلیغات شهری در پایتخت اظهار داشت: درست است که سازمان زیباسازی شهرداری تهران مسئول فراهم کردن سازه‌های تبلیغاتی در سطح شهر است، اما نظارت بر محتوای تبلیغات بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

وی افزود: سازمان زیباسازی، این سازه‌ها را طبق قوانین و رویه‌های مشخص در اختیار کانون‌های تبلیغاتی مورد تأیید وزارت ارشاد قرار می‌دهد، اما مسئولیت بررسی محتوای تبلیغات، اعم از رعایت چارچوب‌های قانونی، ارزش‌های اسلامی و کمک به نهاد خانواده، با وزارت ارشاد است. طبق قراردادهای موجود، کانون‌های تبلیغاتی موظف به رعایت این موارد هستند و شهرداری تهران در این زمینه تکلیفی ندارد.

محمدخانی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی شهرداری تهران در زمینه تبلیغات اشاره کرد و گفت: در حوزه فرهنگ‌سازی، شهرداری تهران اقدامات قابل توجهی انجام می‌دهد. به عنوان نمونه، تبلیغاتی در سطح شهر درباره استفاده از اتوبوس و تاکسی برقی، خودروهای برقی و مترو برای کاهش آلودگی هوا اجرا شده است. همچنین سال گذشته کمپین‌های گسترده‌ای برای ارتقای ایمنی موتورسواران و تشویق به استفاده از کلاه ایمنی برگزار شد.

سخنگوی شهرداری تأکید کرد: تهران در بخش فرهنگ‌سازی و اقدامات فرهنگی تبلیغاتی فعال است، اما در حوزه تبلیغات تجاری و نظارت بر محتوای آن، مسئولیت با وزارت ارشاد است.

قطع درختان خشک در منطقه یک اقدامی پیشگیرانه بود

محمدخانی، در واکنش به انتشار تصاویری از قطع درختان در منطقه ۱، توضیح داد: این اقدام مربوط به درختانی بوده که پیش از سال ۱۴۰۰ خشک شده‌اند و نه در دوره اخیر.

وی با ابراز تأسف از این وضعیت، گفت: متأسفانه برخی درختان به مرحله‌ای رسیده‌اند که قطع آن‌ها ناگزیر است، اما حتی سال خشک شدن این درختان در اسناد شهرداری تهران مشخص شده و ربطی به اقدامات اخیر ندارد.

سخنگوی شهرداری افزود: پدیده خشکی برخی درختان می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد؛ از جمله دخالت انسانی و تخلفات برخی صاحبان املاک یا فعالان حوزه مسکن، تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و پیری و کهنسالی بالای درختان.

وی تأکید کرد: درختان خشک مستعد تجمع آفات هستند و می‌توانند به درختان سالم اطراف خود آسیب جدی وارد کنند، از این رو شهرداری با اطلاع قبلی و بر اساس نظارت‌های دقیق، اقدام به قطع و جابجایی این درختان می‌کند تا از گسترش آفات جلوگیری شود.

محمدخانی خاطرنشان کرد: درختان منطقه ۱ که تصاویر آن‌ها منتشر شده، قبل از سال ۱۴۰۰ خشک شده بودند و اکنون به دلیل میزبانی از آفات، ناگزیر به قطع و جابجایی آن‌ها شدیم تا به سایر درختان آسیب وارد نشود.