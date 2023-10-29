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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد؛

جوجه ریزی بیش از ۷۸ میلیون قطعه در گیلان

جوجه ریزی بیش از ۷۸ میلیون قطعه در گیلان

رشت - رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از جوجه ریزی بیش از ۷۸ میلیون قطعه در این استان خبر داد.

صالح محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از جوجه ریزی ۱۱ میلیون ۹۶۶ هزار و ۴۹۴ قطعه در مهر ماه در این استان خبر داد و گفت: جوجه ریزی در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان مهر امسال، ۷۸ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۵۳۱ قطعه جوجه ریزی در گیلان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه رقم گله‌های در جریان ۱۹ میلیون قطعه است، گفت: در حال حاضر ۹۰۷ واحد مرغداری گوشتی فعال در استان گیلان وجود دارد که ظرفیت آنها ۲۳ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۵۶ قطعه است

محمدی با تاکید بر لزوم توجه به ارتقای امنیت غذای، بیان کرد: بر اساس دستور وزارت جهاد کشاورزی و برش تعیین شده استانی قرار است به صورت ماهیانه و طبق برنامه ریزی، جوجه ریزی در سطح واحدهای مرغداری استان انجام شود.

وی ادامه داد: هدف اول در اجرای طرح جوجه ریزی در واحدهای تولیدی تأمین مرغ مورد نیاز شهروندان استان و در مرحله بعد تولید مازاد برای استان‌های تهران و همجوار و در نهایت صادرات است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به میزان مصرف ۳۰۰ تن گوشت مرغ به صورت روزانه در استان، اضافه کرد: روزانه ۶۵۰ تن مرغ در استان گیلان کشتار شده و از این تعداد ۳۰۰ تن به مصرف داخلی استان رسیده و مابقی به تهران و استان‌های همجوار صادر می‌شود.

محمدی با بیان اینکه طی هماهنگی انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی وضعیت نهاده‌ها رو به بهبود است، گفت: بر اساس برنامه ریزی ها قرار است نهاده مورد نیاز به اندازه کافی در اختیار مرغداران قرار گیرد تا تولید کنندگان دغدغه تأمین نهاده نداشته باشند.

کد مطلب 5924707

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