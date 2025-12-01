  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال برای مرمت بافت تاریخی روستای وانشان

گلپایگان -نماینده گلپایگان و خوانسار گفت: این اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی برای مرمت بافت تاریخی وانشان گامی در حفظ هویت فرهنگی منطقه است و اجرای آن با نظارت دقیق دنبال می‌شود.

سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی بافت تاریخی روستای وانشان از سوی بنیاد مسکن اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار در پی دیدارهای متعدد با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور نوسازی و مرمت بافت تاریخی وانشان منظور شده است. گفتنی است سال گذشته نیز ۵ میلیارد ریال برای همین موضوع تخصیص یافته بود.

خاتمی نسبت به اهمیت حفظ هویت تاریخی منطقه یادآور شد: مرمت بافت‌های ارزشمند روستایی می‌تواند نقش مؤثری در پویایی فرهنگی و توسعه گردشگری داشته باشد.

نماینده گلپایگان و خوانسار همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری روستای وانشان تصریح کرد: اجرای طرح‌های مرمتی علاوه بر صیانت از میراث تاریخی، می‌تواند موجب تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه اشتغال شود.

